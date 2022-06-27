المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة

تواصل- واس

دعت المحكمة العُليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأربعاء الثلاثين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1443هـ.

وأوضحت المحكمة العُليا، في بيان لها، أنه نظرا لقرار المحكمة العليا رقم ( 158 / هـ ) وتاريخ 1 / 11 / 1443هـ، فإن يوم الثلاثاء 1 / 11 / 1443هـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 31 / 5 / 2022م، هو المكمل لشهر شوال لعام 1443هـ ثلاثين يوماً، وأن يوم الأربعاء 2 / 11 / 1443هـ – حسب تقويم أم القرى، الموافق 1 / 6 / 2022م هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1443هـ.

وطالبت المحكمة عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأربعاء 30 / 11 / 1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة حسب قرار المحكمة العليا ـ المذكور أعلاه ـ الموافق 29 / 6 / 2022م.

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.