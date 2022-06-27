لأول مرة منذ 1918.. روسيا تتخلف عن سداد ديونها

تواصل- فريق التحرير

لأول مرة منذ 1918، تخلفت روسيا عن سداد ديونها الخارجية للمرة الأولى، إثر العقوبات الغربية الصارمة المفروضة عليها، بعد اندلاع حربها على أوكرانيا في فبراير الماضي.

ولم تستطع روسيا سداد مبلغ 100 مليون دولار من الفوائد التي تتعلق بنوعين من السندات أحدهما بالدولار الأمريكي والآخر باليورو.

ورغم محاولة بوتين الالتفاف حول العقوبات التي فُرضت بعد غزوه لأوكرانيا، لكن فترة السماح انتهت على حوالي 100 مليون دولار من مدفوعات الفوائد المستحقة في 27 مايو، وهو موعد نهائي يعتبر حدثًا للتخلف عن السداد إذا فاته، بحسب العربية نت.

يأتي تخلف روسيا عن سداد ديونها نتيجة العقوبات الغربية التي جمّدت نحو 640 مليار دولار من أصول روسيا من العملات الصعبة، وهو ما يعني أن موسكو باتت معزولة أكثر من أي وقت مضى عن النظام المالي العالمي، بحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، الاثنين.

وأعلن الجيش الأوكراني مقتل 34 ألفا و850 من الجنود الروس في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى أمس الأحد.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، على صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضًا 1532 دبابة و3659 مركبة أفراد مدرعة و764 من النظم المدفعية و243 من الأنظمة المضادة للطائرات و217 طائرة و184 مروحية و630 من الطائرات بدون طيار التشغيلية والتكتيكية، و139 صاروخ كروز و14 سفينة، و2564 من المركبات وخزانات وقود، فضلا عن 60 وحدة من المعدات الخاصة”.. موضحة أن أكبر خسائر الجانب الروسي سجلت في منطقتي باخموت وكوراخوف.