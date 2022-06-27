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“سكني” يُجيب على أبرز الأسئلة الشائعة بشأن باقات الدعم السكني
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“سكني” يُجيب على أبرز الأسئلة الشائعة بشأن باقات الدعم السكني

“سكني” يُجيب على أبرز الأسئلة الشائعة بشأن باقات الدعم السكني
٠١:١٩:٢٤ م، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بعد إعلانه إطلاق 5 باقات دعم مالية اختيارية تتيح للمستفيد الحصول على إجمالي مبلغ، أجاب برنامج “سكني” المخصص لتمكين الأسر من تملّك مسكنها الأول، بكل وضوح على أبرز الأسئلة الشائعة حول باقات الدعم السكني، وذلك على النحو التالي:

1 – ما باقات الدعم السكني؟

أوضح أن برنامج باقات الدعم السكني، هو أحد الحلول المقدمة لتسهيل امتلاك المسكن للمستفيد، وذلك بتقديم دعم مباشر غير مسترد، يقدم من خلال شركاء النجاح من الجهات التمويلية، الاتفاق مع صندوق التنمية العقارية.

 2 – كيفية الحصول على الباقات؟

وأضاف “سكني”، أن التقديم يتم عن طريق التسجيل في المستشار العقاري واختيار المنتج، وعرض الباقات المتاحة.

3 – هل باقات الدعم السكني إجبارية؟

وأكد البرنامج، أن الباقات حل اختياري، حيث يمكن للمستفيد أن يختار بين باقات الدعم السكني، أو الاستفادة من القرض العقاري المدعوم.

4 – هل يوجد قسط شهري للمستفيد على باقات الدعم السكني؟

أشار “سكني”، إلى أنه لا يوجد قسط شهري للمستفيد على باقات الدعم السكني، مؤكدًا أن مبلغ الـ 100 ألف ريال هو غير مسترد.

 5 – هل يحق للمستفيد، الاستفادة من التمويل المدعوم عند الاستفادة من احدى الباقات؟

كشف البرنامج، أنه لا يمكن الاستفادة من التمويل المدعوم، حيث يمكن الاستفادة من الدعم السكني مرة واحدة فقط.

وفي وقت سابق أعلن “سكني”، إطلاق 5 باقات دعم مالية اختيارية تتيح للمستفيد الحصول على إجمالي مبلغ الدعم بقيمة 100 ألف ريال، مؤكدًا أن الدعم المالي المقدم غير مسترد عند توقيع العقد التمويلي.

وأشار البرنامج إلى أن باقات “سكني” الجديدة، تشمل ما يلي:

1- باقة الدعم المقدم.

2- باقة الإيجار.

3- باقة الأثاث.

4- باقة البناء الذاتي.

5- باقة تجديد المسكن.

 

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الدعم العقاري باقات الدعم باقات الدعم السكني سكني صندوق التنمية العقارية

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