الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
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محليات

اليوم.. 3 مناطق تُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

اليوم.. 3 مناطق تُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة
٠١:٢٤:٤١ م، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم، درجات الحرارة المتوقعة على مختلف مناطق وأنحاء المملكة، بمشيئة الله، فيما سجلت منطقة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة لليوم بـ45 درجة.

كما سجلت محافظة وادي الدواسر التابعة لمنطقة الرياض، وكذلك مدينة شرورة التابعة لمنطقة نجران، درجة الحرارة الأعلى في المملكة اليوم بـ45 درجة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة، يصاحبها تدن في الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، يمتد تأثيرها على جنوب وجنوب غرب المملكة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة على منطقتي جازان وعسير، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.

ونبّه “الأرصاد” من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات الدرب، وبيش، و فرسان، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ8 مساءً.

كما شملت تنبيهات “الأرصاد” تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

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الكلمات الدلالية:
المركز الوطني للأرصاد توقعات الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة منطقة مكة المكرمة

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