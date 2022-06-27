الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
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فرص

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بمركز الملك عبد الله للدراسات” كابسارك”

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بمركز الملك عبد الله للدراسات” كابسارك”
١٢:٤٧:١٢ م، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

1- مدير / مدير، “استشاري”.

* المؤهلات و الخبرة:

 – خبرة من 9 إلى 12 عامًا في مجال الاستشارات أو الصناعة ذات الصلة.

– درجة البكالوريوس، يفضل الحصول على درجة أعلى، “ماجستير أو ماجستير في إدارة الأعمال”.

– خلفية قوية في حل المشكلات الإستراتيجية مع مهارات تحليلية يمكن إثباتها، مع القدرة على إلهام الآخرين، خبرة كبيرة في مجال الاستشارات.

2- محلل مالي أول.

* المؤهلات والخبرة :

– درجة البكالوريوس في المحاسبة، ويفضل شهادة “”CPA / SOCPA.

– مطلوب خبرة من 4 إلى 7 سنوات خبرة في مكتب المحاسبة، مع معرفة كاملة بنظريات وممارسات المحاسبة المهنية.

* التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر بوابة التوظيف الرسمية:

– رابط التقديم (اضغط هنا)

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حملة البكالوريوس كابسارك مركز الملك عبد الله وظائف شاغرة

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