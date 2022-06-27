لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بمركز الملك عبد الله للدراسات” كابسارك”
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسمى الوظيفي:
1- مدير / مدير، “استشاري”.
* المؤهلات و الخبرة:
– خبرة من 9 إلى 12 عامًا في مجال الاستشارات أو الصناعة ذات الصلة.
– درجة البكالوريوس، يفضل الحصول على درجة أعلى، “ماجستير أو ماجستير في إدارة الأعمال”.
– خلفية قوية في حل المشكلات الإستراتيجية مع مهارات تحليلية يمكن إثباتها، مع القدرة على إلهام الآخرين، خبرة كبيرة في مجال الاستشارات.
2- محلل مالي أول.
* المؤهلات والخبرة :
– درجة البكالوريوس في المحاسبة، ويفضل شهادة “”CPA / SOCPA.
– مطلوب خبرة من 4 إلى 7 سنوات خبرة في مكتب المحاسبة، مع معرفة كاملة بنظريات وممارسات المحاسبة المهنية.
* التقديم:
– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر بوابة التوظيف الرسمية:
– رابط التقديم (اضغط هنا)