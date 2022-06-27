واشنطن تعتزم فرض قيود على إصدار التأشيرات لـ 500 مسؤول روسي

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قال مسؤول أمريكي، اليوم، إن واشنطن ستفرض قيودًا على إصدار التأشيرات لنحو 500 مسؤول روسي، ضمن حزمة من العقوبات المفروضة على روسيا، إثر عملياتها العسكرية على أوكرانيا.

ونقلت “رويترز” عن مصادر أمريكية، أن قمة السبع ستؤكد التزامها بدعم أوكرانيا أمنيًا على المدى الطويل، كما تتعهد باستمرار الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي.

وأضافت المصادر أن هدف قمة السبع هو حرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن من مصادر التمويل، فضلا عن تشديد العقوبات على الاقتصاد الروسي لا سيما صناعات الدفاع.

وذكر مسؤول أمريكي أن واشنطن ستزود أوكرانيًا بـ7.5 مليار دولار لمساعدتها في سد العجز بالميزانية، مبينًا أن الصادرات الأميركية لروسيا انخفضت بنسبة 97% بعد العقوبات المتعقلة بأزمة أوكرانيا.

وعلى الجاني الآخر، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مجموعة السبع الكبار، اليوم، بتزويد أوكرانيا بأسلحة مضادة للطائرات، مشددًا على ضرورة فرض عقوبات إضافية على روسيا، ومن ناحية أخرى، المساعدة بالإعمار، وضمانات أمنية والمساعدة بتصدير الحبوب.