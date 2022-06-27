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محليات

المؤسسة العامة للحبوب تنهي ترسية مناقصة القمح لعام 2022

المؤسسة العامة للحبوب تنهي ترسية مناقصة القمح لعام 2022
١٢:١٥:٤٦ م، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أتمت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام 2022م، بكمية 495 ألف طن للتوريد من مناشئ أوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب، المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن موانئ المملكة مستمرة في استقبال بواخر القمح المتعاقد عليها وفق جداول التوريد المعتمدة، مبينًا أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كل احتياجات شركات المطاحن من القمح.

وبيّن أن فترة وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة نوفمبر 2022-يناير2023م، بواقع 8 بواخر موزعة على 3 بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية 185 ألف طن، وعدد 3 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 185 ألف طن، وعدد باخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 125 ألف طن، وقد تم دعوة 24 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 13 شركة للمنافسة وتم الترسية على 4 شركات كانت عروضها الأقل سعرًا للشحنات المطلوبة.

يذكر أن موسم استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الزراعي الحالي مستمر حتى شهر أكتوبر المقبل، وجرى استلام كمية 326 ألف طن، وذلك في إطار خطتها لتنويع مصادر شراء القمح وتعزيز المخزونات الإستراتيجية منه، كما يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني: ( هنا ).

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