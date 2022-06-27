لماذا نشعر بالتعب والإرهاق فور الاستيقاظ من النوم ؟

تواصل – فريق التحرير:

يتساءل الكثيرون عن سبب الإحساس بالتعب والإرهاق عند الاستيقاظ من النوم، مع الشعور بصداع وإجهاد، الأمر الذي يتكرر مع البعض بشكل يومي.

وحسب موقع “Health line” المتخصص في الشؤون الصحية، فإن أسباب الشعور بالتعب فور الاستيقاظ من النوم، هي:

1- سوء التغذية:

نصح المتخصصون بعدم تناول وجبات ثقيلة أو دسمة قبل النوم، لتأثير ذلك على صحة القلب، حيث يؤدي ذلك إلى تجمع الدم في الجهاز الهضمي بسبب وجبة عشاء متأخرة وثقيلة”.

2 – الجفاف:

يؤدى الجفاف الناتج عن عدم شرب الكميات الكافية من الماء، إلى تقليل وجود الأحماض الأمينية في الجسم، ما يسبب الأرق الدائم وعدم النوم.

3 – النوم المتقطع:

حسب الخبراء المتخصصين، فإن السبب الرئيس لشعور الإنسان بالتعب بعد الاستيقاظ من النوم، هو احتياجه لساعات نوم أكثر من الطبيعية.

4 – التعرض للأشعة الضارة:

يقلل التعرض للضوء الأزرق الموجود من شاشة التلفزيون أو الموبايل أو الكمبيوتر، من إفراز الجسم لهرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم وتنظيم دورة الحصول على جرعات كافية من النوم لراحة الجسم.

5 – نوع الفراش:

يعاني الأشخاص الذين لم يحصلوا على نوم جيد من آلام المفاصل عند الاستيقاظ، لذا يوصي الأطباء بتغيير المرتبة كل 9 أو 10 سنوات.

6- حرارة غرفة النوم:

من المعروف أن البرودة والحرارة تؤثر بشكل كبير على زيادة فرص الشعور بالإرهاق والتعب فور الاستيقاظ، لذلك أوصى الخبراء بأن تكون درجة حرارة الغرفة المثالية بين 15إلى 19 درجة.

7- الأرق:

إن من أهم أسباب الإرهاق وآلام العضلات عند الاستيقاظ، يكون نتيجة عدم قدرة القلب على ضخ كميات أكبر من الدم لترميم العضلات أثناء النوم.