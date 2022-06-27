من إندونيسيا إلى المشاعر المقدسة في 6 أشهر.. تفاصيل الرحلة الأولى لضيوف الرحمن بأكبر دولة إسلامية

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رحلة شاقة كان يتكبدها الحجاج من جمهورية إندونيسيا إلى الأراضي المقدسة، يعبرون فيها البحر، ثم تنتقل الرحلة برًا، ليصل الحجاج إلى بيت الله الحرام، في مدة تصل إلى 6 أشهر، ومثلها عند العودة.

في القرن السابع عشر الميلادي، بدأت أولى رحلات الحجيج من إندونيسيا، متجهة نحو بيت الله الحرام، عن طريق البحر، وكما أورد القنصل العام والمندوب الدائم لجمهورية إندونيسيا في منظمة التعاون الإسلامي، إيكو هارتونو، في حوار أجراه معه موقع “اليوم”، كانت الرحلة شاقة وبالغة الصعوبة.

ووصف هارتونو أن الذاهب للحج من إندونيسيا في ذلك الزمان، يجتمع له العديد من الأهل والأصدقاء لوداعه قبيل رحلته، إذ من المحتمل عدم عودته مرة أخرى، فهي رحلة تصل إلى 6 أشهر، تبدأ بعبور البحر، ومواجهة الأمواج والعواصف، ثم تستكمل الرحلة عن طريق البر، الذي قد يحوي قطاع الطرق واللصوص، فضلا عن ما قد يتعرض إليه الحجاج من الأمراض والأوبئة غير المعروفة وقتها.

واليوم، فإن هذه الرحلة، التي كانت تستغرق 6 أشهر فيما مضى، أصبحت لا تتجاوز أكثر من 10 ساعات، بفضل التطور وبفضل التسهيلات المقدمة، وتوفير كافة الإمكانيات التقنية والبشرية لأمن الحجاج، إذ تشهد الرحلة نقلة نوعية في توفير أقصى درجات الأمن والمتابعة عبر تقنيات ومهارات بشرية متنوعة اكتسبت الخبرة في إدارة الحشود والتعامل مع الأزمات.

وبلغت أعداد الحجاج من جمهورية إندونيسيا، خلال الموسم الجاري 100 ألف و 51 حاجا، من كافة أقاليم الجمهورية، تم اختيارهم من باقات الحج العامة والسياحية، حسبما ذكر القنصل العام الإندونيسي.

وقد وصلت أولى طلائع الحجاج عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة في 4 يونيو، واستمرت حتى 18 يونيو، بينما بدأت رحلة التفويج الثانية للحجاج الإندونيسيين القادمين عبر الرحلات الجوية من عدة مطارات إندونيسية إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة من 19 يونيو وتستمر حتى 3 يوليو، ثم تبدأ رحلة العودة عبر مطاري جدة والمدينة حتى نهاية 14 أغسطس 2022.

وإندونيسيا هي دولة تقع في جنوب شرق آسيا وتضم 17 ألفا و508 جزيرة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 275 مليون شخص، وهو ما يجعلها رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان، كما أنها أكبر بلد ذي غالبية سكانية مسلمة.