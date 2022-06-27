تنبيه متقدم من “الأرصاد”: موجة حارة وأمطار ورياح على هذه المناطق حتى المساء

تواصل – فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة وأمطار رعدية مع رياح نشطة على مناطق مختلفة من المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنٍ في مدى الرؤية، على هذه المنطاق:

1 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الشعيبة والقنفذة والليث والمظيلف”.

2 – منطقة نجران، وتشمل “بدر الجنوب وشرورة وخباش وثار وحبونا ويدمة”.

3 – منطقة جازان، وتشمل “الدرب وبيش وجازان وفرسان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وأبو عريش واحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وهروب”.

4 – منطقة الرياض، وتشمل، ” الأفلاج وليلى والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والقويعية وعفيف ومرات والدوادمي والقويعية وعفيف “.

5 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الأحساء والجبيل والخفجي والدمام والعديد والقطيف وبقيق وحرض وخريص ورأس تنورة والبطحاء والعبيلة وذعبلوتن وسلوى”.

6 – منطقة القصيم، وتشمل “الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار ولافوارة المذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضريبة وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا”.

7 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال المع و محايل والنماص وبلقرن وتنومة وبيشة وتثليث وطريب “.

وأشار المركز على أن الحالة المتوقعة من ارتفاع درجات الحرارة والأمطار والرياح المثيرة للأتربة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٧ مساءً.