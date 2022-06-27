5 نصائح لا غنى عنها أثناء قيادة السيارة

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يواجه العديد من سائقي السيارات صعوبة كبيرة أثناء القيادة في درجات الحرارة العالية، الأمر الذي يفقد معه الكثيرون القدرة على التركيز والانتباه.

وينصح خبراء المرور، السائقين بأهمية القيادة بشكل آمن وتجنب فعل السلوكيات السلبية من البعض، التي قد ينجم عنها وقوع حوادث تعرضهم والآخرين لمخاطر كبيرة.

ومن النصائح والتنبيهات التي لا غنى عنها وحرصت الإدارة العامة للمرور على توجيهها للسائقين:

التحقق من أحوال الطقس قبل تحديد موعد الرحلة.

فحص المركبة جيداً قبل السفر والتأكد من مصابيحها وعجلاتها ونظام مكابحها.

التأكد من جودة الإطار الاحتياطي وتوفر أدوات تغييره، مع وجود حقيبة الإسعافات الأولية.

أخذ قسط كافٍ من النوم قبل الرحلة وكذلك أخذ فترات استراحة أثناءها.

استخدام خرائط الطرق لاختيار الطريق الأنسب.



كما نصح “المرور” أيضا بأكثر من إجراء لضمان السلامة وعدم التعرض أو تعريض الآخرين لأي مخاطر، ومنها: