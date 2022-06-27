الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
5 نصائح لا غنى عنها أثناء قيادة السيارة
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5 نصائح لا غنى عنها أثناء قيادة السيارة

5 نصائح لا غنى عنها أثناء قيادة السيارة
١٠:٤٨:٥٥ ص، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

يواجه العديد من سائقي السيارات صعوبة كبيرة أثناء القيادة في درجات الحرارة العالية، الأمر الذي يفقد معه الكثيرون القدرة على التركيز والانتباه.

وينصح خبراء المرور، السائقين بأهمية القيادة بشكل آمن وتجنب فعل السلوكيات السلبية من البعض، التي قد ينجم عنها وقوع حوادث تعرضهم والآخرين لمخاطر كبيرة.

ومن النصائح والتنبيهات التي لا غنى عنها وحرصت الإدارة العامة للمرور على توجيهها للسائقين:

  • التحقق من أحوال الطقس قبل تحديد موعد الرحلة.
  • فحص المركبة جيداً قبل السفر والتأكد من مصابيحها وعجلاتها ونظام مكابحها.
  • التأكد من جودة الإطار الاحتياطي وتوفر أدوات تغييره، مع وجود حقيبة الإسعافات الأولية.
  • أخذ قسط كافٍ من النوم قبل الرحلة وكذلك أخذ فترات استراحة أثناءها.
  • استخدام خرائط الطرق لاختيار الطريق الأنسب.
  • تعرف على قانون فحص المركبات دورياً وقبل قيادتها - سعودي شفت

كما نصح “المرور” أيضا بأكثر من إجراء لضمان السلامة وعدم التعرض أو تعريض الآخرين لأي مخاطر، ومنها:

  • ربط الحزام.
  • ترك مسافة كافية بين المركبات.
  • تجنب التسرع.
  • القيادة ببطء.
  • راقب إشارات المرور.
  • التركيز والانتباه.
  • لا تحمل في سيارتك مواد تتفاعل مع درجات الحرارة

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المرور تنبيهات المرور حوادث الطرق قيادة السيارة

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