10 نصائح لمواجهة النسيان في موسم الامتحانات

تواصل – فريق التحرير:

في الوقت الذي بدأ فيه 5 ملايين طالب وطالبة بمدارس التعليم العام، أداء الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الثالث حضوريًا لجميع المراحل، والتي تستمر لمدة أسبوع، وتنتهي أعمال الرصد وإظهار النتائج الخميس الموافق 1 من ذي الحجة 1443، إذ تجدر الإشارة إلى مشكلة النسيان التي يعاني منها الكثير من الطلاب.

ومع انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث لجميع المراحل الدراسية بمختلف المملكة، فإنه يمكن التغلب على مشكلة النسيان لدى الطلبة من خلال عدة خطوات:

1 – التخلص من النظرة السلبية “نظرية الاعتقاد”:

وتعتبر أحد أهم العوامل المؤثرة في ضعف الذاكرة، خاصة وإذا كان الطالب يؤمن أن ذاكرته ضعيفة، ويوهم نفسه ومن حوله بهذه النظرة السلبية، وحتى يتم التخلص من هذه العادة السيئة لابد من إيمان الطالب العميق بقدراته ونظرته الإيجابية لنفسه.

2 – قراءة الدرس وفهمه:

قراءة الدروس وفهمهما هي الخطوة الأولى على طريق النجاح، إذ لابد من استيعاب المعلومات وفهمها بدقة.

3- تكرار المعلومة:

قالوا قديمًا: ” التكرار يُعلم الشطار”، وبحسب الخبراء فإن تكرار المعلومات سبب رئيس في تثبيتها داخل الذاكرة.

4 – ممارسة الرياضة:

الحرص على ممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة قبل الذهاب للامتحان، يصفى الذهن، ويقوي البدن، ويساعد كثيرًا في التخلص من عقدة الخوف التي تنتاب كثيرًا من الطلاب أيام الاختبارات.

5 – التركيز على مصدر واحد للمعلومات:

على الطلاب أن يحرصوا على عدم الوقوع في خطأ جمع المذكرات والملخصات قبل الامتحانات، وترك الأوراق أو الكتب التي اعتادوا دراستها ومذاكرتها.

6 – ساعات كافية من النوم:

يساعد النوم لعدد ساعات كافية، المخ على تخزين المعلومات والتركيز الذهني المكثف، والانتباه وعدم الشتات.

7 – أوقات محددة للمذاكرة وتقسيمها:

يعتبر تقسم أوقات المذاكرة وتنظيمها أمر في غاية الأهمية للطلاب، حيث لابد من الحرص على عدم دراسة أكثر من مادة في وقت واحد.

8 – كسر الروتين:

من أهم طرق التخلص من النسيان، هو تغيير مكان وطريقة المذاكرة، والتفكير دوما في طرق جديدة وأماكن مختلفة لاستذكار الدروس.

9 – المراجعة المستمرة:

الطالب الناجح لا يتخلى أبدًا عن المراجعة، وذلك عن طريق كتابة أبرز النقاط الرئيسة ومراجعتها دوما، وخاصة قبل دخول الاختبارات، مما يجعلها حاضرة في ذهنه ويسهل عليه تذكرها.

10 – عدم الاعتماد على الجوال:

من المعروف أن رنين ورسائل الجوال تشتت الانتباه، إذ يحرص المختصون على توجيه الطلاب بعدم الاهتمام بالجوال لا قبل ولا أثناء ولا بعد الاختبارات.