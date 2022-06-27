بقيمة ريال واحد.. الذهب يرتفع اليوم في المملكة

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم في المملكة، بحوالي ريال واحد على العيارات الأكثر انتشارًا، كما صعد الذهب اليوم الاثنين، عالميًا، بعد اعتزام بعض الدول الغربية حظر واردات المعدن من روسيا، رسميًا، بسبب حربها مع أوكرانيا.

وبلع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في المملكة نحو 221.24 ريال/ 59 دولارا، فيما بلغ سعر الجرام عيار 22 نحو 202.80 ريال، أي ما يعادل 54.08 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا بالمملكة نحو 193.58 ريال/ 51.62 دولار، وجاء سعر الجرام عيار 18 بنحو 165.93 ريال/ 44.25 دولار.

في حين بلغ سعر أوقية الذهب “بيع” نحو 6881.25 ريال/ 1835 دولارا، وجاء سعر البيع بـ 6885 ريال/ 1836 دولارا.

وعالميًا، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1835.58 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 % إلى 1836.30 دولار.

ودعم الارتفاع، اليوم، أنباء عن اعتزام بعض الدول الغربية حظر واردات المعدن من روسيا رسميا بسبب غزوها لأوكرانيا، فيما تستعد الدول الأعضاء في مجموعة السبع لفرض حظر على استيراد الذهب الأصفر من موسكو.

وحسبما أفاد مصدر، لوكالة رويترز، ستصدر وزارة الخزانة الأمريكية قرارًا بحظر استيراد الذهب الجديد إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى زيادة عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي من خلال منع مشاركتها في سوق الذهب.

وتنتج روسيا نحو 10% من الذهب المستخرج على مستوى العالم كل عام. وزادت حيازاتها من الذهب لثلاثة أمثال منذ أن ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014.

وسيكون حظر استيراد الذهب الروسي هو الأحدث في سلسلة من العقوبات التي تستهدف موسكو منذ الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.