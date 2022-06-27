الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
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جرحى بينهم أطفال في غارة جوية روسية على مدن أوكرانية

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جرحى بينهم أطفال في غارة جوية روسية على مدن أوكرانية

جرحى بينهم أطفال في غارة جوية روسية على مدن أوكرانية
٠٩:٥٠:٢٥ ص، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام أوكرانية، أن القوات الروسية شنت اليوم عدة غارات على عدد من المدن مما أسفر عن جرحى بينهم أطفال.

وأوضحت أن القصف الروسي تسبب في انقطاع خدمة الكهرباء والغاز عن مناطق واسعة في أوديسا وزابوريجيا.

فيما كشف الجيش الأوكراني، أن قواته تتقدم في ريف خيرسون الشمالي والغربي وتسيطر على مساحات جديدة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي، أن واشنطن قد تعلن هذا الأسبوع عن شراء  منظومة دفاع صاروخية متطورة بعيدة المدى لأوكرانيا.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، أنه اتفق مع الرئيس الفرنسي على دعم موقف أوكرانيا في الحرب أو في أي مفاوضات مستقبلية، مع بحث تكثيف الدعم العسكري لأوكرانيا في هذه الظروف الحرجة.

فيما أعلنت الاستخبارات البريطانية، أن الجيش الروسي يسعى لاستعادة الزخم بمحور إيزيوم مع تركيز قصف ليسيتشانسك شرق أوكرانيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية الأمريكي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل في تحقيق هدفه الاستراتيجي بإسقاط أوكرانيا ومحوها.

الكلمات الدلالية:
أوديسا أوكرانيا بريطانيا بوتين خيرسون روسيا

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