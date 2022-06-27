الأرز الحساوي.. “ذهب أحمر” تتوارثه الأجيال

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الأرز الحساوي أو “الذهب الأحمر”، من أعلى أنواع الأرز قيمة في العالم، فهو من النباتات الصيفية التي تزرع في المناطق الحارة، كمحافظة الاحساء في المملكة، ويتحمل درجة الحرارة المرتفعة التي قد تصل إلى 48 درجة مئوية، كي تتمكن شتلاته من استكمال مراحل نموها.

فوائد الأرز الحساوي

إطلاق اسم الذهب الأحمر على الأرز الحساوي لم يأت من فراغ بل لقيمته الكبيرة لجسم الإنسان، حيث يحتوي على العديد من العناصر المفيدة ومنها:

1- يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تفوق الأرز الأبيض وتساعد على خفض الكوليسترول وموازنة مستوى السكر في الدم.

2- غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة أمراض القلب والسكري.

3- يحتوي على الكربوهيدرات، والبروتينات، والألياف ذات القيمة الغذائية العالية التي تساعد المصابين بآلام المفاصل، وكسور العظام على الشفاء.

4- من الأغذية التي يوصى بها للمرأة النفساء لتناولها أثناء فترة نفاسها تعويضاً لها عما فقدته أثناء المخاض.

مراحل زراعة الأرز الحساوي:

يمر الأرز بعدة مراحل في بداية زراعته نستعرضها في النقاط التالية:

يتم استصلاح الأرض بحرثها وتنظيفها من بقايا النباتات

ترش بالمبيدات الحشرية، وتسميدها لتصبح جاهزة لزرع الشتلات، وهذا يكون خلال شهري مايو ويونيو.

يتم الحصول على الشتلات بزراعة البذور بصورة مركَّزة في قطعة أرض خصبة، حتى ينبت أول الأرز.

يتم تركيز الماء عليه، من 8 إلى 14 يوماً، وبعد هذه المدة يُسقى بطريقة اعتيادية طيلة 40 يوماً، ثم يُرفع عنه الماء 10 أيام

تبدأ عملية نقل الشتلات في شهري يوليو وأغسطس إلى الأراضي الرئيسة المسماة «الضواحي»، وهي الأراضي الشاسعة التي تتعرَّض للشمس بشكل مباشر، وتكون عادة محاطة عند أطرافها بالنخيل.

في الضواحي تتم زراعة الأرز بشكل نهائي إلى حين حصاده.

يفضل عند زراعة الشتلات الصغيرة أن تكون الأرض جافة وتغرس على هيئة خطوط.



حصاد الأرز

عملية الحصاد تكون يدوياً، ويترك معرّضاً للشمس لبضعة أيام حتى يجف نهائياً. وبعد ذلك تأتي عملية الدِّراس أو (التذرية)، وهي عملية فصل الشلْب عن النبتة الأصلية للأرز.

والأرز الذي يزرع اليوم في الأحساء ثلاثة أصناف: المحلي (أحمر داكن)، والحساوي رقم 1، والحساوي رقم 2، ويطلق على الأخيرين اسم (هجين)، يميل إلى اللون الأحمر الفاتح ويخالطه شيء من اللون الأبيض.

وحرصت المملكة على الاهتمام بزراعة الأرز الحساوي ورعايته حتى يبقى هذا المنتج الأحسائي الأصيل مادة غذائية متكاملة، وقد وصل في فترة من الفترات سعر الكيلو ٥٠ ريالاً، وفق “اليوم”.

ويقوم المزارعون بغمر الشتلات كاملةً بالماء بحيث يتم ريها لمدة 5 أيام متواصلة من كل أسبوع، ويستمر الحال لمدة أربعة أشهر تقريباً إلى أن يحين موعد الحصاد والذي يتزامن في الغالب مع الانتهاء من موسم صرام التمر، حيث يكون قد اكتمل نموه واصفرت شتلاته بشكل كامل.