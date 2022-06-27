تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
تواصل – فريق التحرير:
نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين، الموافق 27 من يونيو، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.9542
وجاءت أسعار العملات أمام الريال اليوم كالآتي:
الدرهم الإماراتي 1.0209
الدينار البحريني 9.9469
الدينار الكويتي 12.2369
الريال العماني 9.7390
الريال القطري 1.0297
الجنيه الإسترليني 4.6088
الين الياباني 0.0277
وفي سياق مواز، أطلق بنك التسويات الدولية “بي آي إس” أمس، تحذيرًا، في تقريره السنوي عن الاقتصاد، للبنوك المركزية، بضرورة منع استحكام التضخم، فيما يخيم خطر الركود التضخمي على الاقتصاد العالمي.
ونقلت “الاقتصادية” عن وكالة الأنباء الفرنسية أن تقرير بنك التسوية، الذي يُعد بمنزلة البنك المركزي للبنوك المركزية في العالم، حثّ المؤسسات على التحرك بسرعة لضمان العودة إلى تضخم منخفض ومستقر، في حين يتم الحد من تأثيراته في معدلات النمو.