الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
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اقتصادية

تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
٠٩:٢٩:٢٧ ص، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين، الموافق 27 من يونيو، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم  3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.9542

وجاءت أسعار العملات أمام الريال اليوم كالآتي:

الدرهم الإماراتي 1.0209

الدينار البحريني 9.9469

الدينار الكويتي 12.2369

الريال العماني 9.7390

الريال القطري 1.0297

الجنيه الإسترليني 4.6088

الين الياباني 0.0277

وفي سياق مواز، أطلق بنك التسويات الدولية “بي آي إس” أمس، تحذيرًا، في تقريره السنوي عن الاقتصاد، للبنوك المركزية، بضرورة منع استحكام التضخم، فيما يخيم خطر الركود التضخمي على الاقتصاد العالمي.
ونقلت “الاقتصادية” عن وكالة الأنباء الفرنسية أن تقرير بنك التسوية، الذي يُعد بمنزلة البنك المركزي للبنوك المركزية في العالم، حثّ المؤسسات على التحرك بسرعة لضمان العودة إلى تضخم منخفض ومستقر، في حين يتم الحد من تأثيراته في معدلات النمو.

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