متحدث الصندوق العقاري: لا يحق لمستفيد الدعم السكني الجمع بين خيارين من الخيارات الـ 9

تواصل- فريق التحرير

قال المتحدث باسم صندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، إن من تنطبق عليه شروط الدعم السكني، ويوقع عقدًا تمويليًا جديدًا يحق له الاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة التي يوفرها برنامج “سكني”.

وأكد العصيمي، عبر صفحته على “تويتر”، أنه لا يحق للمتقدم للاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية الجمع بين خيارين من الخيارات التسعة المتاحة.

كان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل، قد دشن 5 باقات دعم اختيارية ضمن حلول وخيارات أكثر لمستفيدي “سكني”؛ بهدف تسهيل تملك المواطنين للمنازل وبما يتوافق مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، لتصل خيارات الدعم لمستفيدي “سكني” إلى 9 خيارات.

ووفرت الخيارات 5 باقات شملت (الدعم المقدم، الإيجار، الأثاث، البناء الذاتي، وتجديد المسكن).