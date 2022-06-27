الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
6 وصفات للتخلص من الصداع.. أبرزها الماء
الأرز الحساوي.. “ذهب أحمر” تتوارثه الأجيال
جرحى بينهم أطفال في غارة جوية روسية على مدن أوكرانية
تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
متحدث الصندوق العقاري: لا يحق لمستفيد الدعم السكني الجمع بين خيارين من الخيارات الـ 9
«شؤون الحرمين» تدعو الحجاج إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية

أحدث الأخبار

متحدث الصندوق العقاري: لا يحق لمستفيد الدعم السكني الجمع بين خيارين من الخيارات الـ 9

متحدث الصندوق العقاري: لا يحق لمستفيد الدعم السكني الجمع بين خيارين من الخيارات الـ 9
٠٩:٢٤:٢٠ ص، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير

قال المتحدث باسم صندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، إن من تنطبق عليه شروط الدعم السكني، ويوقع عقدًا تمويليًا جديدًا يحق له الاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة التي يوفرها برنامج “سكني”.

وأكد العصيمي، عبر صفحته على “تويتر”، أنه لا يحق للمتقدم للاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية الجمع بين خيارين من الخيارات التسعة المتاحة.

كان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل، قد دشن 5 باقات دعم اختيارية ضمن حلول وخيارات أكثر لمستفيدي “سكني”؛ بهدف تسهيل تملك المواطنين للمنازل وبما يتوافق مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، لتصل خيارات الدعم لمستفيدي “سكني” إلى 9 خيارات.

ووفرت الخيارات 5 باقات شملت (الدعم المقدم، الإيجار، الأثاث، البناء الذاتي، وتجديد المسكن).

الكلمات الدلالية:
الصندوق العقاري باقات الدعم حمود العصيمي سكنى

مواد ذات صلة

المزيد
«جامعة جازان» تكشف حقيقة توظيف قائمة أسماء من «قبيلة واحدة»

«جامعة جازان» تكشف حقيقة توظيف قائمة أسماء من «قبيلة واحدة»

منذ 5 سنوات
الصحة: اعتماد بدل الإشراف لـ 12 ألف ممارس صحي

الصحة: اعتماد بدل الإشراف لـ 12 ألف ممارس صحي

منذ 8 سنوات
دولة أوربية تعلن الانشقاق: لسنا مستعدين لحظر النفط الروسي

دولة أوربية تعلن الانشقاق: لسنا مستعدين لحظر النفط الروسي

منذ شهرين
«الجبير» يؤكد استمرار دعم المعارضة السورية.. ويطالب «الأسد» بالاستجابة للقرارات الدولية

«الجبير» يؤكد استمرار دعم المعارضة السورية.. ويطالب «الأسد» بالاستجابة للقرارات الدولية

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *