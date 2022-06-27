الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
الأرز الحساوي.. “ذهب أحمر” تتوارثه الأجيال
جرحى بينهم أطفال في غارة جوية روسية على مدن أوكرانية
تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
متحدث الصندوق العقاري: لا يحق لمستفيد الدعم السكني الجمع بين خيارين من الخيارات الـ 9
«شؤون الحرمين» تدعو الحجاج إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية
خبير طقس يتوقع هبوب رياح “البوارح” الحارة اليوم على هذه المناطق

محليات

«شؤون الحرمين» تدعو الحجاج إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية

«شؤون الحرمين» تدعو الحجاج إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية
٠٩:١٤:١١ ص، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

دعت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، جموع حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، لحماية أنفسهم والآخرين.

وقال حساب “رئاسة شؤون الحرمين” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أخي المعتمر والحاج: تعاونك معنا يمكّننا من خدمتك بشكل أفضل.. التزامك بالإجراءات الوقائية يسهم في حفظ سلامة قاصدي البيت الحرام”.

وتستمر رئاسة شؤون الحرمين في تقديم الخدمات ورعاية الحجيج والمعتمرين من ضيوف الرحمن، ومؤخرًا، أطلقت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة الحلقات القرآنية برئاسة شؤون الحرمين، برنامجًا لتصحيح تلاوة الفاتحة لحجاج بيت الله الحرام.

وأوضح مدير إدارة الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام بدر المحمادي أن البرنامج الذي يشارك في تنفيذه عدد من المعلمين ذوي الخبرة لتعليم روّاد بيت الله الحرام القراءة الصحيحة، يأتي توافقًا مع حملة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” المقامة في عامها العاشر، وذلك إيصالاً لرسالة الحرمين الشريفين التعليمية والتوجيهية.

وبين أن الإدارة عملت على توفير عدد من المشرفين الميدانيين لمتابعة تنظيم الحضور في الحِلق القرآنية، بشكل يضمن سلامة سير الحلقات القرآنية، مؤكدًا أن الساعات التعليمية تقام على فترتين صباحية ومسائية، ولكل معلم (4) ساعات من الإقراء، حيث يجتمع الحجاج حول المعلم ليتعلموا القراءة والنطق الصحيح.

الكلمات الدلالية:
الإجراءات الوقائية المسجد الحرام المسجد النبوي رئاسة شؤون الحرمين موسم الحج

مواد ذات صلة

المزيد
بعد 5 أيام من اختفائه.. العثور على «مفقود الحرم»

بعد 5 أيام من اختفائه.. العثور على «مفقود الحرم»

منذ 4 سنوات
تغريم مستشفيين بالشرقية 200 ألف ريال بسبب كورونا

تغريم مستشفيين بالشرقية 200 ألف ريال بسبب كورونا

منذ 7 سنوات
جماهير سورية بإستاد الملك فهد بالرياض تهتف للثوار

جماهير سورية بإستاد الملك فهد بالرياض تهتف للثوار

منذ 10 سنوات
توفير 2000 عربة لزوار المسجد النبوي من ذوي الاحتياجات الخاصة

توفير 2000 عربة لزوار المسجد النبوي من ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ 9 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *