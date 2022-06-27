“الخثلان” يوضح حكم السفر لصلاة الجنازة على أحد الأقارب تُوفي في بلد آخر

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قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الخثلان: إن مشروعية السفر لصلاة الجنازة أمر لا بأس به، لأنه يسافر لعمل صالح.

وأوضح خلال لقاء له على قناة الرسالة، أن حكم السفر لصلاة الجنازة على أحد الأقارب تُوفي في بلد آخر، جائز، كأن يسافر أحد الأشخاص من أجل صلاة الميت على قريب له أو صديق في بلد آخر.

وأضاف أن قول النبي (صلى الله عليه وسلم): “لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد”، المقصود هنا أن لا تُشد الرحال لتعظيم بقعة، وتعظيم مكان إلا لثلاثة مساجد، وذلك لأن المستثنى يكون من جنس المستثنى منه، كما هو مقرر عند الأصوليين، فلما ذكر عليه الصلاة والسلام، أمكنة من المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، دل ذلك إلى أن المقصود بالاستثناء هو الأماكن والبقاع، فيكون معنى الحديث، لا تُشد الرحال إلى بقعة لتعظيمها إلا لهذه المساجد الثلاثة.

وأشار إلى أن شد الرحال لغير تعظيم البقعة، وإنما لعمل صالح مثل الصلاة على الميت، والتعزية، وعيادة المريض، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، ونحو ذلك، فهذا أمر مشروع ولا بأس به.