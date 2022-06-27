الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
الأمم المتحدة تحذر من تصنيع المخدرات في أوكرانيا
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دولي

الأمم المتحدة تحذر من تصنيع المخدرات في أوكرانيا

الأمم المتحدة تحذر من تصنيع المخدرات في أوكرانيا
٠٨:٣٧:١٠ ص، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الأمم المتحدة، اليوم، من احتمالية ازدهار الإنتاج غير المشروع للمخدرات، في أعقاب الحرب الروسية، وذلك استنادًا على تجارب سابقة من مناطق أخرى حول العالم.

وفي تقريره السنوي، قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن التجارب السابقة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا تشير إلى أن مناطق الصراع يمكن أن تشكل “مغناطيسًا” لصنع المخدرات الاصطناعية. وأضاف: “هذا التأثير يمكن أن يكون أكبر عندما تكون منطقة الصراع بالقرب من الأسواق الاستهلاكية الكبيرة”.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة بأن عدد مختبرات الأمفيتامين المفككة في أوكرانيا ارتفع من 17 عام 2019 إلى 79 عام 2020، وهو أعلى عدد من المختبرات المضبوطة والمُبلّغ عنها في أي بلد في عام 2020. وأضاف أن قدرة أوكرانيا على إنتاج مخدرات اصطناعية يمكن أن تنمو مع استمرار الحرب.

ونقل موقع “العربية” تصريحات أنجيلا مي، الخبيرة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لوكالة “فرانس برس”، عندما قالت: “ليس هناك رجال شرطة يتجولون ويوقِفون المختبرات في مناطق الصراع”.

وأورد التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة أن ما يقرب من 284 مليون شخص أو 5.6 في المئة من سكان العالم تعاطوا مخدرًا مثل الهيروين أو الكوكايين أو الأمفيتامينات أو الإكستاسي في 2020.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا ‏الأمم المتحدة الحرب الروسية انتشار المُخدرات معامل الأمفيتامين

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