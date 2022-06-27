7 خطوات تحدد ضوابط امتلاك عربات الأطعمة المتنقلة في الرياض

تواصل- فريق التحرير

حددت أمانة الرياض 7 متطلبات من أجل امتلاك المواطنين عربات الأطعمة المتنقلة.

وشددت على ضرورة أن يقتصر الترخيص على الأفراد المواطنين (رجال ونساء)، والتزام صاحب الرخصة بالعمل في العربة المتنقلة لبيع الأغذية.

واشترطت أمانة الرياض، فى انفوجراف عبر صفحتها على “تويتر”، الالتزام بضوابط تشغيل النساء المنصوص عليها في نظام العمل ولوائحه التنفيذية، كما أنه لا يجوز للمنشآت الغذائية المرخصة كالمطاعم والمقاهى ممارسة نشاطها عبر العربات المتنقلة.

وأشارت إلى أن البيع يقتصر على المواد الغذائية والمشروبات الصالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية والمواصفات الفنية الخاصة بالعربات المتنقلة لضمان سلامة الأغذية، وكذلك استيفاء العربة المتنقلة متطلبات السلامة الخاصة بالدفاع المدني.