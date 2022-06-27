الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
عقوبات يابانية جديدة ضد روسيا.. تجميد أصول 70 شخصًا وكيانًا وحظر الصادرات
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عقوبات يابانية جديدة ضد روسيا.. تجميد أصول 70 شخصًا وكيانًا وحظر الصادرات

عقوبات يابانية جديدة ضد روسيا.. تجميد أصول 70 شخصًا وكيانًا وحظر الصادرات
٠٨:٠٣:٤٨ ص، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم، أنها بصدد توسيع عقوباتها ضد روسيا، وذلك بتجميد أصول 70 شخصًا وكيانًا روسيًا إضافيًا، فضلاً عن حظر الصادرات إلى 90 كيانًا مرتبطًا بالصناعات الدفاعية.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، عن رئيس الوزراء الياباني، أن طوكيو بصدد توسيع قائمة عقوباتها ضد روسيا وستجمد أصول 70 شخصًا وكيانًا إضافيًا، وتحظر الصادرات إلى 90 كيانًا مرتبطًا بصناعة الدفاعات العسكرية”.

وكانت الحكومة اليابانية قد فرضت عددًا من العقوبات ضد روسيا، على خلفية العملية الروسية غير المبررة في أوكرانيا، حيث تم تجميد أصول أفراد ومنظمات روسية لمشاركتهم في مشروعات أسلحة كورية شمالية.

فيما قررت الحكومة، مضاعفة مساعداتها المالية لأوكرانيا لتتجاوز 600 مليون دولار، وذلك من خلال توقيع اتفاقية قرض بحوالي 100 مليون، كمساعدات اقتصادية عاجلة، وقرض سيتم تمويله بالتعاون مع البنك الدولي، ومن المقرر دمجه ضمن ميزانية الحكومة الأوكرانية، حيث سيتم التأكد من عدم استخدام كييف لهذه الأموال لأغراض عسكرية.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا البنك الدولي اليابان حظر الصادرات روسيا

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