الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
هل تُفرض ضريبة تصرفات عقارية على التركة أو الميراث؟.. “الزكاة” توضح
خدمة اليوم.. خطوات إصدار تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة بلدي
توقعات “الأرصاد”: سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق
كتابة الأحلام!
قدم من بريطانيا سيرا على الأقدام لأداء فريضة الحج (فيديو)
حشود بالمئات ضد مليشيا الحوثي عقب شائعة تتعلق بحرائر اليمن (صور)

أحدث الأخبار

هل تُفرض ضريبة تصرفات عقارية على التركة أو الميراث؟.. “الزكاة” توضح

هل تُفرض ضريبة تصرفات عقارية على التركة أو الميراث؟.. “الزكاة” توضح
٠٧:٥١:٠١ ص، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير

أوضحت هيئة الزكاة والجمارك، أن تركة المتوفى التي يتم بيعها تُستثنى من ضريبة التصرفات العقارية، وذلك في حال توزيعها بين الورثة، ويجب إرفاق (قرار قسمة التركة الموثق).

جاء رد الهيئة على استفسار من أحد الأشخاص حول بيع ورثة لفيلا والدهم المتوفى مورثهم، متسائلاً: “هل على البيعة ضريبة تصرفات عقارية أم أنها معفية؟”.

وأشارت الهيئة إلى أنه حال البيع سيتم فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) من إجمالي قيمة بيع العقار أو انتقال ملكيته مهما كانت حالته أو صفته أو استخدامه في وقت البيع مالم يكن مستثنى من الضريبة.

ويعفى من ضريبة التصرفات العقارية أيضًا كل مما يلي:

1 -التصرف في العقار في حال قسمة التركة أو توزيعها.

2 -التصرف بدون مقابل في العقار لوقف “أهلي”، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الوقف ابتداء، ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض الإدارة.

3 -التصرف في العقار لجهة حكومية، أو لأشخاص اعتبارية عامة، أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، ويُقصد بالنفع العام الجهات والمؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 

الكلمات الدلالية:
التركة الزكاة المتوفى الميراث ضريبة التصرفات العقارية

مواد ذات صلة

المزيد
الرياض.. ضبط باكستانيين بحوزتهما مركبة مسروقة مطموسة الهوية

الرياض.. ضبط باكستانيين بحوزتهما مركبة مسروقة مطموسة الهوية

منذ 5 سنوات
«التحالف» يعلن قبوله نتائج التحقيق في حادثة «القاعة الكبرى» بصنعاء

«التحالف» يعلن قبوله نتائج التحقيق في حادثة «القاعة الكبرى» بصنعاء

منذ 6 سنوات
المخواة.. 6 أفراد يقتلون مواطنًا ويشوهون جثته ويلقونها «عارية» على الطريق

المخواة.. 6 أفراد يقتلون مواطنًا ويشوهون جثته ويلقونها «عارية» على الطريق

منذ 6 سنوات
لأول مرة.. مُبتَعث سعودي يفوز بانتخابات خزانة مجلس جامعة مسيسيبي الأمريكية

لأول مرة.. مُبتَعث سعودي يفوز بانتخابات خزانة مجلس جامعة مسيسيبي الأمريكية

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *