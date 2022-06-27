خدمة اليوم.. خطوات إصدار تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة بلدي

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* تعريف الخدمة:

أعلنت منصة “بلدي”، أنه يمكن الآن لمالك أو مدير السجل التجاري أو المفوض تقديم طلب إصدار تصريح ذبح الأضاحي، إذا تحققت الشروط اللازمة لذلك، وأنه يمكن تقديم الطلب فقط خلال الفترة المحددة للتقديم.

وأوضحت أنه يتم إصدار التصريح بدون رسوم لمدة أربعة أيام فقط، وأنه يمكن للمستفيد طباعة التصريح من خلال خدمة “طلباتي”.

* خطوات التقديم:

1 – الدخول على بوابة بلدي، ثم خدمات رخص الأنشطة التجارية، ثم خدمات التصاريح على الرخص التجارية، ثم تصريح ذبح الأضاحي.

2 – تحديد صفة مقدم الطلب.

3 – إدخال رقم الرخصة الموحد.

4 – التحقق من نشاط الرخصة وحالتها وفترة التقديم.

5 – موافقة مقدم الطلب على بنود الاشتراطات.

6 – مراجعة الطلب بالبلدية.

7 – إجراء زيارة من البلدية للمنشأة للتحقق من توفر الاشتراطات.

8 – اعتماد الطلب من البلدية.

9 – إشعار مقدم الطلب برسالة نصية.

10 – طباعة التصريح من خدمة طلباتي بمنصة بلدي.

* المتطلبات:

1 – وجود عقد مع طبيب بيطري للإشراف على عمليات الذبح في المطبخ قبل وبعد الذبح خلال أيام عيد الأضحى.

2 – وجود شهادات صحية لجميع العاملين.

3 – تخصيص مكان للذبح والسلخ والتقطيع مهيأ لهذا الغرض مستوفٍ للاشتراطات الصحية والالتزام بعدم الذبح في صالات الإعداد والطبخ.

4 – التعاقد مع إحدى الشركات المعتمدة لدى الأمانة لرفع المخلفات وتأمين حاويات للنفايات مخصصة لمخلفات الذبح خارج المطبخ والتخلص من النفايات.

5 – توفير جميع المعدات اللازمة لإتمام عمليات الذبح والسلخ.

6 – توفير أوعية كافية لتجميع العظام وبقايا الذبح والشعر والجلد.

7 – توفير مياه صالحة للاستخدام الآدمي.

8 – الالتزام بتنظيم الذبح وعدم تكدس المذبوحات وتقديم خدمة الترقيم.

9 – تركيب لوحة بارزة محدد بها تسعيرة الذبح.

* ملاحظات وتنبيهات:

1 – يجب أن يكون موقع الرخصة مكتمل.

2 – يجب أن تكون الرخصة حالتها سارية.

3 – يجب أن تكون الرخصة من نوع رخصة محل.

4 – يجب أن تكون بيانات رمز الاستجابة السريع للرخصة مكتملة.

5 – يجب أن يكون لمقدم الطلب صفة على السجل التجاري/ رقم 700.

6 – يجب ألا تكون الرخصة موقوفة جزئيًــا على خدمة تصريح ذبح الأضاحي.