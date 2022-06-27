الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
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توقعات “الأرصاد”: سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق
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توقعات “الأرصاد”: سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

توقعات “الأرصاد”: سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق
٠٧:٢٢:١٥ ص، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

* رياح مثيرة للأتربة والغبار

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ويحدث تدنٍ في الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها على جنوب وجنوب غرب المملكة.

* سحب رعدية ممطرة

وأوضح أن الفرصة ما تزال مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة على منطقتي جازان وعسير يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.

* حركة الرياح

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسطن وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي.

* ارتفاع الموج

 كما توقع أن يرتفع الموج من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزئيين الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

* الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25- 45 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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الأتربة الأرصاد الرياض الغبار حالة الطقس حركة الرياح رياح سحب رعدية عسير

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