قدم من بريطانيا سيرا على الأقدام لأداء فريضة الحج (فيديو)

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قطع الرحالة العراقي آدم محمد المسافة من بريطانيا إلى مكة، سيرا على الأقدام لأداء فريضة الحج؛ في رحلة استغرقت عشرة أشهر وعشرين يوما.

وفي فيديو نشرته صحيفة “عكاظ”، أكد آدم أنه بدأ رحلته الميمونة من يوم 1 أغسطس 2021 ، أي ما يعادل عشرة أشهر تقريبا وعشرين أو خمسة وعشرين يوما.

ويضيف آدم، أنه أطلق على الرحلة اسم “أمة محمد”، – صلى الله عليه وسلم-ذلك أن أمة محمد بجميع طوائفها كانت مشاركة بالرحلة، وأنا الآن في مسجد أمنا عائشة رضي الله عنها، لألبس ملابس الإحرام وأبدأ الحج.

وأعرب آدم عن سعادته بنعم الله سبحانه وتعالى وحده الذي أنعم عليه بتلك النعمة وأتمها عليه باستضافته إلى بيته الحرام جلا وعلا.

كما شكر آدم كل من مد له يد المساعدة في هذه الرحلة من أول بريطانيا حتى المملكة وحتى مكة المكرمة.