الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
حشود بالمئات ضد مليشيا الحوثي عقب شائعة تتعلق بحرائر اليمن (صور)
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دولي

حشود بالمئات ضد مليشيا الحوثي عقب شائعة تتعلق بحرائر اليمن (صور)

حشود بالمئات ضد مليشيا الحوثي عقب شائعة تتعلق بحرائر اليمن (صور)
٠٣:١٠:٥٣ ص، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهد اليمن، مساء أمس الأحد، احتشاد المئات، في وقفة احتجاجية مسلحة بمديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة؛ استنكارًا وتنديدًا بالشائعات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق حرائر المديرية.

واحتشدت وفود المشاركين من مختلف المديريات المحررة جنوبي الحديدة إلى حيس، للمشاركة في الوقفة، ورفعوا لافتات ورددوا شعارات تستنكر الشائعات الحوثية بحق حرائر اليمن عامة وتلك المناطق خاصة.

ونفى بيان صادر عن الوفود المحتشدة، شائعات مليشيات الحوثي الطاعنة في الأعراض بأنها “سقوط أخلاقي وبهتان يكشف قُبح المشروع الذي تحمله هذه المليشيات لليمنيبن، ومساعيها لتدمير أخلاق المجتمع والقبيلة وتمييع العادات والتقاليد التي تصون المرأة من أي استهداف رخيص، وتحفظ مكانتها وحُرمتها”.

وأكدوا أن شائعات ميليشيا الحوثي تكشف عن حجم دناءة وحقارة هذه المليشيات الإجرامية، مشيرين إلى أن المليشيات “دأبت منذ بدء الحرب، على ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ لمثل هذه الافتراءات والأكاذيب بحق حرائر الساحل الغربي، واستخدامها للحشد والتجنيد والتعبئة لحروبها العبثية التي دمرت اليمن.

الكلمات الدلالية:
الحوثي اليمن ميليشيا الحوثي

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