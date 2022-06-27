حشود بالمئات ضد مليشيا الحوثي عقب شائعة تتعلق بحرائر اليمن (صور)

تواصل – فريق التحرير:

شهد اليمن، مساء أمس الأحد، احتشاد المئات، في وقفة احتجاجية مسلحة بمديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة؛ استنكارًا وتنديدًا بالشائعات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق حرائر المديرية.

واحتشدت وفود المشاركين من مختلف المديريات المحررة جنوبي الحديدة إلى حيس، للمشاركة في الوقفة، ورفعوا لافتات ورددوا شعارات تستنكر الشائعات الحوثية بحق حرائر اليمن عامة وتلك المناطق خاصة.

ونفى بيان صادر عن الوفود المحتشدة، شائعات مليشيات الحوثي الطاعنة في الأعراض بأنها “سقوط أخلاقي وبهتان يكشف قُبح المشروع الذي تحمله هذه المليشيات لليمنيبن، ومساعيها لتدمير أخلاق المجتمع والقبيلة وتمييع العادات والتقاليد التي تصون المرأة من أي استهداف رخيص، وتحفظ مكانتها وحُرمتها”.

وأكدوا أن شائعات ميليشيا الحوثي تكشف عن حجم دناءة وحقارة هذه المليشيات الإجرامية، مشيرين إلى أن المليشيات “دأبت منذ بدء الحرب، على ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ لمثل هذه الافتراءات والأكاذيب بحق حرائر الساحل الغربي، واستخدامها للحشد والتجنيد والتعبئة لحروبها العبثية التي دمرت اليمن.