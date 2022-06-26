حافظة لـ «كتاب الله» تتصدر متفوقي «الكويت» بالقسم العلمي بنسبة 100 %

تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت صحيفة “المجلس” الكويتية أن الطالبة المصرية أسماء أحمد الحاصلة على المركز الأول على مستوى الكويت بنتيجة الثانوية العامة في القسم العلمي بنسبة 100 ٪، هي حافظة لكتاب للقرآن الكريم كاملا.

وأوردت الصحيفة فيديو مسجلا مع الطالبة المتفوقة وأسرتها، أكدت فيه أن سبب حصولها على نسبة 100% بالثانوية العامة هو حفظها للقرآن الكريم كاملا، مشيرة بأنها ستدخل كلية الطب.

تقول أسماء: “أنا من فضل الله اليوم سعيدة جدا جدا، لأن الله سبحانه وتعالى منَّ علي بهذا الفضل العظيم الذي لم أكن لأتوقعه أصلا، فأولا وأخيرا أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أشكر أبواي جزاهما الله عني خيرا”.

وأضافت أسماء: “أنا كنت آمل من الله سبحانه وتعالى وأتمنى وأرجو بأن يكرمني أن أدخل كلية الطب في جامعة الكويت، فهذا شرف لي، وهذه أمنيتي حتى منذ كنت صغيرة”.