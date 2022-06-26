الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
حشود بالمئات ضد مليشيا الحوثي عقب شائعة تتعلق بحرائر اليمن (صور)
13 دقيقة.. أسرع عملية حمل وولادة في العالم (فيديو)
احذر القسوة على الحيوان.. حمار ينتقم من شاب انهال عليه بالضرب والصفع (فيديو)
شاهد .. يسرق حقيبة من داخل سيارة وينال جزاؤه في الحال
ابنة «رفسنجاني» ترد على «خامنئي»: عدونا بالداخل.. الفساد الممنهج وانتشار الفقر
رئاسة شؤون الحرمين تطلق برنامج تصحيح تلاوة الفاتحة لحجاج بيت الله الحرام

دولي

حافظة لـ «كتاب الله» تتصدر متفوقي «الكويت» بالقسم العلمي بنسبة 100 %

حافظة لـ «كتاب الله» تتصدر متفوقي «الكويت» بالقسم العلمي بنسبة 100 %
٠٢:١٤:٤٥ ص، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت صحيفة “المجلس” الكويتية أن الطالبة المصرية أسماء أحمد الحاصلة على المركز الأول على مستوى الكويت بنتيجة الثانوية العامة في القسم العلمي بنسبة 100 ٪، هي حافظة لكتاب للقرآن الكريم كاملا.

وأوردت الصحيفة فيديو مسجلا مع الطالبة المتفوقة وأسرتها، أكدت فيه أن سبب حصولها على نسبة 100% بالثانوية العامة هو حفظها للقرآن الكريم كاملا، مشيرة بأنها ستدخل كلية الطب.

تقول أسماء: “أنا من فضل الله اليوم سعيدة جدا جدا، لأن الله سبحانه وتعالى منَّ علي بهذا الفضل العظيم الذي لم أكن لأتوقعه أصلا، فأولا وأخيرا أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أشكر أبواي جزاهما الله عني خيرا”.

وأضافت أسماء: “أنا كنت آمل من الله سبحانه وتعالى وأتمنى وأرجو بأن يكرمني أن أدخل كلية الطب في جامعة الكويت، فهذا شرف لي، وهذه أمنيتي حتى منذ كنت صغيرة”.

الكلمات الدلالية:
أوائل الثانوية القسم العلمي الكويت كتاب الله

مواد ذات صلة

المزيد
الخارجية اللبنانية ترد على اليمن بشأن تدخلات «حزب الله»

الخارجية اللبنانية ترد على اليمن بشأن تدخلات «حزب الله»

منذ 4 سنوات
«واشنطن تايمز»: غياب التمويل الأمريكي في الموصل يفتح المجال للتدخل الإيراني

«واشنطن تايمز»: غياب التمويل الأمريكي في الموصل يفتح المجال للتدخل الإيراني

منذ 6 سنوات
بالفيديو.. الجيش الصهيوني يدمر حياً كاملاً بغزة في ساعة واحدة

بالفيديو.. الجيش الصهيوني يدمر حياً كاملاً بغزة في ساعة واحدة

منذ 8 سنوات
الأمم المتحدة توجه نداء لمساعدة 100 ألف لاجئ سوري بالأردن وتركيا والعراق

الأمم المتحدة توجه نداء لمساعدة 100 ألف لاجئ سوري بالأردن وتركيا والعراق

منذ 10 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *