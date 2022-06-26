ابنة «رفسنجاني» ترد على «خامنئي»: عدونا بالداخل.. الفساد الممنهج وانتشار الفقر

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ردت فائزة هاشمي رفسنجاني، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، على المرشد الإيراني “علي خامنئي”، على خلفية خطابه الأخير الذي تحدث خلاله عن الأعداء، فقالت له: “عدونا هنا”، أي العدو في الداخل.

وألقت رفسنجاني باللوم على الوضع الراهن وقالت: “عدونا هنا”، في إشارة إلى هتاف يتردد بين الحين والآخر في الاحتجاجات ومفاده: “العدو هنا”؛ ومنتقدة بذلك مؤسسات النظام وأجهزته التنفيذية.

وأشارت رفسنجاني إلى الفساد الممنهج وانتشار الفقر وهروب رؤوس الأموال من البلاد الذي بلغت 18 مليار دولار سنويا؛ مؤكدة أنه تم تسجيل 5000 حالة اختلاس على الأقل في البلاد، ليزيد بذلك حجم الاختلاس في إيران بنسبة 300%.

كما كشفت رفسنجاني عن حجم الهجرة ولجوء عشرات الرياضيين والأبطال الوطنيين في إيران في السنوات الأخيرة، حيث تقدم ما لا يقل عن 61 رياضياً وبطلًا وطنيًا في إيران بطلبات لجوء خارج إيران.

وبحسب رفسنجاني، فإن نحو 80% من الإيرانيين غير قادرين حاليا على توفير الغذاء الكافي، مثل الفواكه والخضروات، بسبب المشاكل الاقتصادية؛ مؤكدة أن هناك 40 مليون إيراني يحتاجون إلى دعم حكومي ومساعدة فورية من المؤسسات الإغاثية.