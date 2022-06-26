بغداد تحقق في واقعة مقاعد الطائرة.. ماذا حدث؟

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، أمس الأحد، تشكيل لجنة تحقيقية بشأن فيديو متداول لمسافرين صعدوا طائرة ولم يجدوا مقاعد كافية رغم امتلاكهم تذاكر سفر.

وقالت الشركة، في بيان لها: “نود أن نوضح للرأي العام على ضوء ما تم تداوله من مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن حديث بعض المسافرين من مطار صبيحة في تركيا عن عدم وجود مقاعد كافية لنقل المسافرين على الرغم من امتلاكهم تذاكر حجز على طائرة الخطوط الجوية العراقية”.

وتابع بيان الشركة “أنه تم تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة بإشراف مباشر من قبل المدير العام للشركة من أجل الوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين في حال ثبت وجود تقصير من قبل الشركة”.