الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
13 دقيقة.. أسرع عملية حمل وولادة في العالم (فيديو)
احذر القسوة على الحيوان.. حمار ينتقم من شاب انهال عليه بالضرب والصفع (فيديو)
شاهد .. يسرق حقيبة من داخل سيارة وينال جزاؤه في الحال
ابنة «رفسنجاني» ترد على «خامنئي»: عدونا بالداخل.. الفساد الممنهج وانتشار الفقر
رئاسة شؤون الحرمين تطلق برنامج تصحيح تلاوة الفاتحة لحجاج بيت الله الحرام
حافظة لـ «كتاب الله» تتصدر متفوقي «الكويت» بالقسم العلمي بنسبة 100 %

دولي

بغداد تحقق في واقعة مقاعد الطائرة.. ماذا حدث؟

بغداد تحقق في واقعة مقاعد الطائرة.. ماذا حدث؟
٠٢:٠٤:٢١ ص، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، أمس الأحد، تشكيل لجنة تحقيقية بشأن فيديو متداول لمسافرين صعدوا طائرة ولم يجدوا مقاعد كافية رغم امتلاكهم تذاكر سفر.

وقالت الشركة، في بيان لها: “نود أن نوضح للرأي العام على ضوء ما تم تداوله من مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن حديث بعض المسافرين من مطار صبيحة في تركيا عن عدم وجود مقاعد كافية لنقل المسافرين على الرغم من امتلاكهم تذاكر حجز على طائرة الخطوط الجوية العراقية”.

وتابع بيان الشركة “أنه تم تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة بإشراف مباشر من قبل المدير العام للشركة من أجل الوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين في حال ثبت وجود تقصير من قبل الشركة”.

الكلمات الدلالية:
الخطوط العراقية العراق بغداد مقاعد الطائرة

مواد ذات صلة

المزيد
وزير الإعلام السوري يصف الجزيرة والعربية بقنوات الإرهاب الدموي

وزير الإعلام السوري يصف الجزيرة والعربية بقنوات الإرهاب الدموي

منذ 10 سنوات
«بايدن» يعلن عن جولة أوربية غدًا: «بوتين» سيدفع ثمن أفعاله

«بايدن» يعلن عن جولة أوربية غدًا: «بوتين» سيدفع ثمن أفعاله

منذ 3 أشهر
زلزال يهز عاصمة جواتيمالا بقوة 5.1 درجة

زلزال يهز عاصمة جواتيمالا بقوة 5.1 درجة

منذ 7 سنوات
«ترامب» يوقع موازنة الدفاع الأمريكي «الأكبر في التاريخ»

«ترامب» يوقع موازنة الدفاع الأمريكي «الأكبر في التاريخ»

منذ 4 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *