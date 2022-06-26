ضبط 260 كيلو جرامًا من المخدرات مخفية داخل مركبة في «الجوة»

تواصل- فريق التحرير:

قبض مركز الضبط الأمني بالجوة في محافظة سراة عبيدة على مواطن بحوزته (260) كيلو جراما من نبات القات المخدر، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، مخفية داخل المركبة.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجرارات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

على الجانب الآخر أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد عن ضبط 438 دراجة آلية مخالفة، بمختلف مناطق المملكة ضمن الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

وقال المرور في إنفوجراف نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”، إنه في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور، تم ضبط الدراجات الآلية المخالفة لنظام المرور.

وأضافت إدارة المرور: “تهيب إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور”.