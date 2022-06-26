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مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الإثنين.. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون العشاء
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محليات

مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الإثنين.. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون العشاء

مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الإثنين.. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون العشاء
٠١:٢٧:٣٨ ص، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 28 ذي القعدة 1443هـ، هجرية الموافق 27 يونيو 2022م.

موعد أذان الفجر

مكة – 4:14

المدينة – 4:04

الرياض – 3:36

 

موعد أذان الظهر

مكة – 12:24

المدينة – 12:25

الرياض – 11:57

 

موعد أذان العصر

 

مكة – 3:44

المدينة – 3:46

الرياض – 3:18

 

موعد أذان المغرب

 

مكة – 7:07

المدينة – 7:15

الرياض – 6:47

 

موعد أذان العشاء

مكة – 8:37

المدينة –  8:45

الرياض – 8:17

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:16 دقيقة.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 9:05 بمشيئة الله.

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