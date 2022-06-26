بالصور.. العميد مشعل بن نايف يفتتح أركان اليوم العالمي للمخدرات بالعثيم

تواصل – راضي الزويد

افتتح مدير مكافحة المخدرات بمنطقة القصيم، العميد مشعل بن نايف العتيبي ، مساء أمس الأحد، المعرض التوعوي الذي يقام على هامش فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2022 تحت شعار “الرعاية خلال الأزمات”.

يأتي ذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والاجتماعية ذات العلاقة ، وبحضور عدد من المسؤولين بمجمع العثيم مول ببريدة .

واطلع العميد «العتيبي» على ما يحويه المعرض من أركان توعوية، والتي شملت مركز مراقبة السموم، الجمعية السعودية للمنشطات، ومركز اراده وزارة الرياض، ومركز التنمية الاجتماعية، ومؤسسة رعاية الفتيات، ومجموعة دايموندا التطوعية، جمعية الدعوة بالبصر، وجمعية البر الخيرية بالبصر، وجمعية المسعف التطوعية، جمعية السموم.

بالإضافة إلى برامج وأنشطة متنوعة وحملات توعوية وندوات هادفة تعني بالمخدرات والتحذير من خطرها على المجتمع بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بمحافظات ومراكز المنطقة .