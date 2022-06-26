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هزة أرضية بقوة 5.1 درجات تضرب الجزائر

دولي

هزة أرضية بقوة 5.1 درجات تضرب الجزائر

هزة أرضية بقوة 5.1 درجات تضرب الجزائر
١٢:٠٥:٠٧ ص، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أفادت وكالة رويترز للأنباء عن وقوع هزة أرضية قوتها 5.1 درجات على مقياس ريختر، ضربت مناطق في ولاية وهران بـالجزائر.

وأوردت وسائل إعلام محلية تقارير نقلا عن مركز أبحاث الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء أن مركز الهزة كان على بعد 12 كيلومترا شمالي منطقة قديل.

ووقعت الهزة في حدود الساعة 20:17 بالتوقيت المحلي (19:17 بتوقيت جرينتش).

وكان مركزها على بعد 12 كيلومترا شمالي منطقة قديل، حسبما أوردته التقارير نقلا عن مركز أبحاث الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

الكلمات الدلالية:
الجزائر زلزال هزة أرضية ولاية وهران

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