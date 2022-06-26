فيديو ينشر لأول مرة يوثق لحظة هروب قاتل إيمان إرشيد من الجامعة بعد ارتكاب جريمته

تواصل- فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام فيديو لأول مرة وثقته إحدى كاميرات الجامعة، للحظة هروب قاتل طالبة الجامعة التطبيقية بعد ارتكاب جريمته التي هزت الرأي العام في الأردن.

ويظهر الجاني في الفيديو وهو يهرول سيرًا على الأقدام، وعندما حاول حارس الأمن في الجامعة إيقافه أشهر السلاح في وجهه فابتعد رجل الأمن، وواصل القاتل هروبه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قيل إنه للحظة إقدام قاتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد، على إطلاق النار على نفسه بعد محاصرة قوات الأمن له.

وكانت واقعة مقتل الطالبة الأردنية “إيمان إرشيد” داخل إحدى الجامعات الخاصة بإطلاق النار عليها، هزت الشارع الأردني، حيث أطلق الجاني النار عليها وفرهاربًا.

وقالت مديرية الأمن العام الأردنية الأحد، إنه جرى تحديد مكان قاتل فتاة جامعة العلوم التطبيقية إيمان إرشيد.

وأضافت المديرية الأردنية في بيان صحفي أنه لدى محاصرته من قبل رجال الأمن العام أقدم على إطلاق النار على نفسه، منوهة أنه سيجري ذكر أي تفاصيل لاحقا.

وكان نائب عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، القاضي إحسان السلامات قرر حظر النشر في قضية “مقتل الطالبة إيمان أرشيد في جامعة العلوم التطبيقية”.

وطلب القاضي السلامات من مدير عام هيئة الإعلام الأردنية، التعميم على كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية، أو مجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، الأمر الذي يؤثر سلبا على مجريات التحقيق فيها وذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية.