عشرات الوظائف التعليمية والإدارية بمدارس «الفرسان»

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أعلنت مدارس الفرسان عن توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للعام الدراسي 1444هـ (2023/2022م) لحملة البكالوريوس، بفروع المدرسة – وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف التعليمية:

– أحياء

– كيمياء

– فيزياء

– علوم

– لغة عربية

– رياضيات

– حاسب آلي

– تربية بدنية

– تربية فنية

– صفوف أولية

– رياض أطفال

– اجتماعيات

– لغة إنجليزية

– تربية إسلامية

الوظائف الإدارية:

– رائد نشاط

– موجه طلابي

– إداري

الامتيازات الوظيفية:

– تأمين طبي

– رواتب تنافسية

– التطوير المهني

– وغيرها من المزايا التنافسية

طريقة التقديم:

– يرجى تعبئة البيانات في نموذج التقديم التالي:

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