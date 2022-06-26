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فرص

عشرات الوظائف التعليمية والإدارية بمدارس «الفرسان»

عشرات الوظائف التعليمية والإدارية بمدارس «الفرسان»
١٢:٣١:٢٨ ص، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت مدارس الفرسان عن توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للعام الدراسي 1444هـ (2023/2022م) لحملة البكالوريوس، بفروع المدرسة – وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف التعليمية:

– أحياء
– كيمياء
– فيزياء
– علوم
– لغة عربية
– رياضيات
– حاسب آلي
– تربية بدنية
– تربية فنية
– صفوف أولية
– رياض أطفال
– اجتماعيات
– لغة إنجليزية
– تربية إسلامية

الوظائف الإدارية:

– رائد نشاط
– موجه طلابي
– إداري

الامتيازات الوظيفية:

– تأمين طبي
– رواتب تنافسية
– التطوير المهني
– وغيرها من المزايا التنافسية

طريقة التقديم:

– يرجى تعبئة البيانات في نموذج التقديم التالي:

الوظائف التعليمية:   اضغط هنا
الوظائف الإدارية:     اضغط هنا

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