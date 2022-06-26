عشرات الوظائف التعليمية والإدارية بمدارس «الفرسان»
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت مدارس الفرسان عن توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للعام الدراسي 1444هـ (2023/2022م) لحملة البكالوريوس، بفروع المدرسة – وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف التعليمية:
– أحياء
– كيمياء
– فيزياء
– علوم
– لغة عربية
– رياضيات
– حاسب آلي
– تربية بدنية
– تربية فنية
– صفوف أولية
– رياض أطفال
– اجتماعيات
– لغة إنجليزية
– تربية إسلامية
الوظائف الإدارية:
– رائد نشاط
– موجه طلابي
– إداري
الامتيازات الوظيفية:
– تأمين طبي
– رواتب تنافسية
– التطوير المهني
– وغيرها من المزايا التنافسية
طريقة التقديم:
– يرجى تعبئة البيانات في نموذج التقديم التالي: