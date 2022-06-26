7 معلومات عن زراعة محصول البُن في المملكة.. «الجيزاني» الأعلى جودة عالميا

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج ريف، الأهمية الكبيرة لزراعة البُن في دعم الاقتصاد في المملكة، وجعلته أحد أهم مستهدفات برنامج ريف.

وتفاعل برنامج ريف، عبر وسم “عام القهوة السعودية 2022″، موضحا أهم معلومات عن البُن كالتالي:

– البن هو ثاني أكثر سلعة تتداول بعد النفط

– وصل الإنتاج العالمي للبن في 2020 إلى 10.2 مليون طن

– تتميز المملكة بزراعة أجود أنواع بن الأرابيكا

– يقدر إنتاج المملكة ما يقارب 700 طن من البن السعودي الأخضر

– تحصد المملكة أكثر من 400 ألف شجرة بن

– جازان وعسير والباحة أبرز مناطق زراعة البن في المملكة

– البن الجيزاني يصنف في قائمة الأعلى جودة على مستوى العالم