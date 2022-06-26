«جمعية أجياد» تُسَلِّم مستشفيات مكة 400 حقيبة للعناية الصحية لخدمة ضيوف الرحمن

تواصل- واس:

سَلَّمَتْ جمعيةُ الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة – اليومَ- 400 حقيبةٍ للعناية الصحية للمديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة؛وذلك للاستفادة منها للمرضى المنومين في مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال مشروع عافني ضمن مبادرة “حفاوة ضيف الرحمن” التي تنظمُها الجمعيةُ في عامها الخامس، وذلك تفعيلاً للشراكة المجتمعية التي تمت بين الجهتين لتنفيذ برامج توعوية مشتركة.

وجرى تسليم الحقائب في مستشفى منى الطوارئ بحضور المدير التنفيذي بجمعية أجياد عصام بتاوي, ومدير إدارة التطوع الصحي والمشاركة المجتمعية بصحة مكة الأستاذة محاسن شعيب, حيث تتضمنُ الحقائبُ إحرامًا للجنسين،ومشطًا،ومنديلاً،وفرشاةً للأسنان، وشامبو، ومقصًا للأظافر، وحذاءً،وصعيدَ التيمم، ومظلةً للوقاية من أشعة الشمس، وصابونًا لليد”.

وأوضحَتْ مديرةُ إدارةِ التطوع الصحي والمشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة محاسنُ بنت شعيب أنَّ الحقائبَ الصحيةَ التي وفرتها جمعية أجياد يحتاج إليها المرضى المنوَّمون من الحجاج في المستشفيات كالإحرام حيث يصل إلينا الحاج في المستشفى وهو في حال الإعياء والتعب وقد اتسخ إحرامه؛ومن الإجراءات الصحية في مثل هذه الحالات التخلص من الاحرامات القديمة حتى لا تنقل العدوى لمريض آخر ، معربةً عن شكرها وتقديرها لجمعية أجياد والعاملين فيها على إساهمهم في توفير الاحتياجات الصحية الخاصة للمرضى الحجاج،سائلةً اللهَ أن يجزيَهم خيرَ الجزاء وأن يوفِّقَ القائمين عليها.

من جانبه؛أكدَ المديرُ التنفيذي لجمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام بتاوي أنَّ مبادرةَ توفير الحقائب الصحية تأتي انطلاقاً من دور الجمعية الدعوي والتوعوي لتوعية المرضى باستخدام هذه الأدوات للوقاية من انتشار العدوى,مشيراً إلى أنَّ الحقائبَ الصحيةَ جرى إيصالُها لمستشفى منى للطوارئ عبر فريقٍ مُتَخَصِّصٍ من الجمعية.