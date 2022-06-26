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تقنية

حيلة بسيطة.. تعرف على طريقة الاطلاع على رسائل واتساب المحذوفة

حيلة بسيطة.. تعرف على طريقة الاطلاع على رسائل واتساب المحذوفة
١٢:٢٢:٢٧ ص، الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يؤكد خبراء التقنية، أن تطبيق التراسل الفوري “واتساب” يتيح حذف الرسائل، سواء في المحادثات الفردية أو الجماعية، بغض النظر عن نظام تشغيل الهاتف الذكي.

وبإمكان مستخدمي هواتف تعمل بـ”أندرويد” و”iOS” و”ويندوز” أن يحذفوا الرسائل، ويعتقد كثيرون أنهم تخلصوا مما حذفوه بشكل نهائي.

ويمكن الاطلاع على هذه الرسائل المحذوفة من خلال خطوات سهلة كالتالي:

أولا: إزالة تطبيق “واتساب” الذي يستخدمه أكثر من ملياري شخص

ثانيا: إعادة تحميله والتسجيل فيه مجددا

ثالثا: بعد التثبت يكون بإمكان المستخدم استعادة كافة المحادثات، بما في ذلك الرسائل المحذوفة، وعندئذ يجري عرضها كم لو أنها لم تتعرض للحذف.

يشار إلى أن تطبيق الواتساب، أتاح في وقت سابق، خدمة الرسائل التي تختفي من تلقاء نفسها بمرور فترة من الوقت، في خاصية تشبه ما هو متاح في محادثات تطبيق “سناب شات”.

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