استشاري: 6 أسباب لظهور «البول الدموي».. تتطلب زيارة الطبيب

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عدد د.عبدالملك المرداوي استشاري المسالك البولية و أمراض العقم والذكورة، بعض أسباب ظهور الدم مع البول.

وقال المرداوي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن البول الدموي يعني (وجود دم مع البول)، وتتعدد أسباب الدم مع البول ومن أهمها:

١- التهابات المسالك البولية

٢- حصوات المسالك البولية

٣- تضخم البروستات الحميد

٤- أورام المثانة او الكلى

٥- أورام البروستات

٦-إصابات المسالك البولية