للتوصل لحل سياسي شامل.. سفير خادم الحرمين في اليمن يلتقي مبعوث الأمم المتحدة

تواصل- فريق التحرير:

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في الرياض بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن هانس غروندبرغ.

وحسب بيان السفارة في اليمن عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جرى خلال اللقاء التأكيد على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة في اليمن، ومناقشة الجهود المشتركة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وإنجاح الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين”.

وتابع :” كما تم التأكيد على أهمية التزام الحوثيين ببنود الهدنة الحالية وسرعة فتح المعابر في تعز لتخفيف المعاناة الانسانية في تعز، وايداع الايرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين”.