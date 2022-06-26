وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة الكفاءة المتوسطة فأعلي، للعمل في مدينة الرياض وفق المسميات الوظيفية التالية:
المسمى الوظيفي :
1.مساعد السجلات الطبية
الوصف الوظيفي
يقوم بالمساعدة في وظائف السجلات الطبية المعينة بسرعة وبدقة ، ويعمل في نوبات مختلفة كما تم تعيينه من أجل تلبية الاحتياجات التشغيلية للمستشفى.
المؤهلات والخبرة
- درجة مشارك / دبلوم في المستشفى / إدارة الأعمال أو أي تخصص آخر ذي صلة.
- لا يشترط وجود خبرة مع درجة البكالوريوس (تدريب أثناء العمل) ، أو سنة واحدة (1) من الخبرة في خدمات المرضى ذات الصلة مع درجة مشارك / دبلوم مطلوب.
2. مراسل
الوصف الوظيفي
يجمع البريد ويسلمه ، داخليًا وخارجيًا. يساعد في فرز البريد. يؤدي واجبات رسول أخرى كما تم تعيينها.
المؤهلات والخبرة
- مطلوب تعليم المدرسة المتوسطة.
- أي خبرة المطلوبة.
- متطلبات أخرى (شهادات)
- مطلوب قدرات ثنائية اللغة عربي / انكليزي.
- دوام كامل