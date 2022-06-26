وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة الكفاءة المتوسطة فأعلي، للعمل في مدينة الرياض وفق المسميات الوظيفية التالية:

المسمى الوظيفي :

1.مساعد السجلات الطبية

الوصف الوظيفي

يقوم بالمساعدة في وظائف السجلات الطبية المعينة بسرعة وبدقة ، ويعمل في نوبات مختلفة كما تم تعيينه من أجل تلبية الاحتياجات التشغيلية للمستشفى.

المؤهلات والخبرة

درجة مشارك / دبلوم في المستشفى / إدارة الأعمال أو أي تخصص آخر ذي صلة. لا يشترط وجود خبرة مع درجة البكالوريوس (تدريب أثناء العمل) ، أو سنة واحدة (1) من الخبرة في خدمات المرضى ذات الصلة مع درجة مشارك / دبلوم مطلوب.

2. مراسل الوصف الوظيفي يجمع البريد ويسلمه ، داخليًا وخارجيًا. يساعد في فرز البريد. يؤدي واجبات رسول أخرى كما تم تعيينها. المؤهلات والخبرة مطلوب تعليم المدرسة المتوسطة. أي خبرة المطلوبة. متطلبات أخرى (شهادات) مطلوب قدرات ثنائية اللغة عربي / انكليزي. دوام كامل