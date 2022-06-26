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وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
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وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
١٠:٣٥:٥٤ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة الكفاءة المتوسطة  فأعلي، للعمل في مدينة الرياض وفق المسميات الوظيفية التالية:

المسمى الوظيفي :

1.مساعد السجلات الطبية 

الوصف الوظيفي 

يقوم بالمساعدة في وظائف السجلات الطبية المعينة بسرعة وبدقة ، ويعمل في نوبات مختلفة كما تم تعيينه من أجل تلبية الاحتياجات التشغيلية للمستشفى.

المؤهلات والخبرة 

  1. درجة مشارك / دبلوم في المستشفى / إدارة الأعمال أو أي تخصص آخر ذي صلة.
  2. لا يشترط وجود خبرة مع درجة البكالوريوس (تدريب أثناء العمل) ، أو سنة واحدة (1) من الخبرة في خدمات المرضى ذات الصلة مع درجة مشارك / دبلوم مطلوب.
2. مراسل 
الوصف الوظيفي 
يجمع البريد ويسلمه ، داخليًا وخارجيًا. يساعد في فرز البريد. يؤدي واجبات رسول أخرى كما تم تعيينها.
المؤهلات والخبرة 
  1. مطلوب تعليم المدرسة المتوسطة.
  2. أي خبرة المطلوبة.
  3. متطلبات أخرى (شهادات)
  4. مطلوب قدرات ثنائية اللغة عربي / انكليزي.
  5. دوام كامل

طريقة التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الرابط التالي:

1.مساعد السجلات الطبية  (اضغط هنا)

2. مراسل (اضغط هنا)

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مركز الأبحاث مستشفى الملك فيصل التخصصي وظائف وظائف شاغرة

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