شاهد.. طفل يصلي لأول مرة ويقلد أقرانه في أركان الصلاة

تواصل – فريق التحرير:

يؤكد خبراء التربية، على أهمية اصطحاب الأطفال إلى المساجد، في سن مبكرة، حتى يتعلموا ويتعودوا على الصلاة ويتعلق قلبهم بالمساجد في سن صغيرة، ليكون ذلك دأبهم في حياتهم.

وفي هذا السياق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر طفلا صغيرا يصلي بجانب أطفال أكبر منه سنا، ويقلدهم في الركوع والسجود.

وظهر الطفل في المقطع، وهو يحاول أن يؤدي حركات الصلاة كما يقوم بها أقرانه في الصف الذين تراصوا لإقامة الصلاة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدوا أعجابهم بالمقطع، مؤكدين على أهمية اصطحاب الأطفال ليتعودوا على الصلاة في المساجد لاسيما في إجازة نهاية العام التي اقتربت، ليكون ذلك بمثابة تدريب وتعويد لهم على ارتياد المساجد.