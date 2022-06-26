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شاهد.. طفل يصلي لأول مرة ويقلد أقرانه في أركان الصلاة
«جمعية أجياد» تُسَلِّم مستشفيات مكة 400 حقيبة للعناية الصحية لخدمة ضيوف الرحمن
للتوصل لحل سياسي شامل.. سفير خادم الحرمين في اليمن يلتقي مبعوث الأمم المتحدة
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«ويخلق ما لا تعلمون».. مخلوق مائي نادر وغريب يظهر لأول مرة (فيديو)
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الطفل

شاهد.. طفل يصلي لأول مرة ويقلد أقرانه في أركان الصلاة

شاهد.. طفل يصلي لأول مرة ويقلد أقرانه في أركان الصلاة
١١:١٤:٤٣ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يؤكد خبراء التربية، على أهمية اصطحاب الأطفال إلى المساجد، في سن مبكرة، حتى يتعلموا ويتعودوا على الصلاة ويتعلق قلبهم بالمساجد في سن صغيرة، ليكون ذلك دأبهم في حياتهم.

وفي هذا السياق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر طفلا صغيرا يصلي بجانب أطفال أكبر منه سنا، ويقلدهم في الركوع والسجود.

وظهر الطفل في المقطع، وهو يحاول أن يؤدي حركات الصلاة كما يقوم بها أقرانه في الصف الذين تراصوا لإقامة الصلاة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدوا أعجابهم بالمقطع، مؤكدين على أهمية اصطحاب الأطفال ليتعودوا على الصلاة في المساجد لاسيما في إجازة نهاية العام التي اقتربت، ليكون ذلك بمثابة تدريب وتعويد لهم على ارتياد المساجد.

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الصلاة تربية الأطفال طفل طفل يصلي

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