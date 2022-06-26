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للتوصل لحل سياسي شامل.. سفير خادم الحرمين في اليمن يلتقي مبعوث الأمم المتحدة
وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
«ويخلق ما لا تعلمون».. مخلوق مائي نادر وغريب يظهر لأول مرة (فيديو)
برعاية وزير الداخلية .. الفريق أول القحطاني يفتتح فعاليات ندوة الحج «التميز المؤسسي في القطاع الصحي»

محليات

برعاية وزير الداخلية .. الفريق أول القحطاني يفتتح فعاليات ندوة الحج «التميز المؤسسي في القطاع الصحي»

برعاية وزير الداخلية .. الفريق أول القحطاني يفتتح فعاليات ندوة الحج «التميز المؤسسي في القطاع الصحي»
١٠:٢٨:٢١ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

تحتَ رعايةِ صاحبِ السموِّ الملكي الأميرِ عبدِالعزيز بنِ سعودِ بنِ نايف بنِ عبدِالعزيز وزيرِ الداخلية رئيسِ لجنةِ الحج العليا، افتتحَ معالي مساعدِ وزيرِ الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني-اليوم- فعالياتِ ندوةِ الحج “التميز المؤسسي في القطاع الصحي”، التي نَظَّمَتْها الخِدْمَاتُ الطبيةُ بوزارةِ الداخلية، ممثلةً بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة.
وأكدَ مديرُ عامِ الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية اللواء سليمان الداود في كلمته، حرصَ حكومةِ خادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهدِه الأمين -حفظهما الله- على تحقيق سُبل الأمن والصحة والسلامة كافةً لحجاج بيت الله الحرام.
وذكرَ أنَّه وبتوجيهات مستمرة من قبل سموِّ وزيرِ الداخليةِ رئيسِ لجنةِ الحج العليا ، يتواصلُ العملُ لتقديم سبل الرعاية والسلامة لضيوف الرحمن،التي تتوافقُ مع ما تقومُ به المملكةُ من جهود عظيمة في هذا الشأن، مشيدًا بهذه الندوة التي تواكبُ التطوراتِ الحاصلةَ في تقديم الرعاية الصحية وتطبيقِ أفضلِ الممارساتِ الصحيةِ والإداريةِ؛مما ينعكسُ على تجرِبة صحية أكثر تَمَيُّزًا.
وتَضَمَّنَتْ جَلَسَاتُ أعمالِ الندوةِ ثلاثةَ محاور أساسية،هي: (التميُّزُ المؤسسي خيار إستراتيجي نحو صحة أفضل، رحلة التميز في الصحة – التحديات والأثر- ، نماذج التميز المؤسسي حول العالم)، بمشاركة جائزةِ الملكِ عبدِالعزيز للجودة ووزارةِ الصحة وجامعةِ أم القرى وعددٍ من الجهات الصحية.
وتأتي الندوةُ ضمن الأنشطة والبرامج السنوية للحج التي تُنَفِّذُها الإدارةُ العامةُ للخدمات الطبية، وتُنَاقِشُ سنويًّا موضوعًا مختلفًا.

الكلمات الدلالية:
افتتاح فعاليات الفريق أول القحطاني القطاع الصحي ندوة الحج وزير الداخلية

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