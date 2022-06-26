هل الجرعة الثالثة شرط لدخول اختبار القدرة المعرفية؟ «تقويم التعليم» يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه لا يلزم لأداء اختبارات القدرة المعرفية، يلزمك إظهار الحالة الصحية في تطبيق توكلنا أو لبس الكمام.

جاء ذلك في رد من الهيئة، على سؤال مغرد قال فيه: “هل الجرعة الثالثة شرط لدخول اختبار القدره المعرفيه؟”.

وأجابت تقويم التعليم عبر حساب “العناية بالمستفيدين”، بقولها : “إنه بناءً على التحديثات الصادرة من الجهات المعنية بخصوص رفع الإجراءات الاحترازية؛ فإنه لا يلزمك إظهار الحالة الصحية في تطبيق توكلنا.

وأضافت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه لا يلزم أيضا لبس الكمامة للدخول لمقرات الاختبارات.