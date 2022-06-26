توجيه من الصحة لـ «المرشحين» لأداء شعيرة الحج للعام ١٤٤٣هـ

تواصل ـ فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة توجيها عاما إلى كافة المرشحين لأداء شعيرة الحج للعام ١٤٤٣هـ، توجه إلى أقرب مركز صحي لأخذ التطعيمات اللازمة لموسم الحج.

وقالت الوزراة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”: “أخي الحاج / أختي الحاجة؛ في حال كنت من المرشحين لأداء شعيرة الحج للعام ١٤٤٣هـ، توجه إلى أقرب مركز صحي لأخذ التطعيمات اللازمة لموسم الحج”.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن حزمة من خدماتها العلاجية والوقائية لعدد 217 ألفًا و981 حاجًا، عبر منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، وذلك منذ بدء قدوم الحجاج.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحجاج القادمين الذين تم إعطاؤهم العلاج الوقائي للحمى الشوكية بلغ 10 آلاف و101 حاج وحاجة، فيما بلغ عدد الحجاج القادمين الذين تم إعطاؤهم لقاح شلل الأطفال 31 ألفا و936 حاجًا وحاجة، وبلغ عدد القادمين الذين تم إعطاؤهم لقاح الحمى الصفراء 12 ألفًا و145 حاجًا وحاجة.