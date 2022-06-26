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دولي

الإمارات.. سحب جميع أعداد مجلة ماجد لشهر مايو بسبب قصة تدعم «المثلية الجنسية»

الإمارات.. سحب جميع أعداد مجلة ماجد لشهر مايو بسبب قصة تدعم «المثلية الجنسية»
١٠:١٥:٤٦ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن مكتب تنظيم الإعلام في إمارة أبوظبي، سحب عدد مايو الماضي من مجلة ماجد بسبب قصص ترمز للمثلية الجنسية.

كما قرر المكتب فتح تحقيق مع شركة أبوظبي للإعلام التي تصدر المجلة، للوقوف على ملابسات القصة التي تضمنها العدد.

وقال الدكتور الإماراتي جمال السويدي، عبر حسابه على “تويتر” :” مكتب تنظيم الإعلام يفتح تحقيقاً مع شركة أبوظبي للإعلام ويوجه بسحب جميع منشورات مجلة ماجد الخاصة بشهر مايو الماضي من جميع الأسواق بعد قيام المجلة بنشر قصة ترسخ مفهوم المثلية الجنسية في الجيل الناشئ”.

وأوضح أن المجلة إماراتية ونشرت القصة في عددها السابق وتم اكتشافه بعد شكاوي من بعض الدول.

الكلمات الدلالية:
الامارات المثلية الجنسية مجلة ماجد مكتب ابوظبي

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