أمانة جدة: تغريم ملاك الأراضي حال عدم الالتزام بمهلة الـ 100 متر (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي، إنه سيتم تغريم ملاك الأراضي، الذين لم يلتزموا بمهلة الـ 100 متر طولي على مساحة الأرض.

وأضاف محمد البقمي، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أنه ستتم مضاعفة المخالفة في حال تكرارها من قبل الملاك.

يذكر أن أمانة محافظة أوضحت في وقت سابق، أن مشروع تسوير الأراضي الفضاء يهدف إلى حماية الأملاك من التعديات وحماية الأراضي الفضاء من المخلفات.

وأضافت الأمانة، أن مشروع تسوير الأراضي الفضاء يهدف أبضًا إلى تحسين المشهد البصري في المحافظة.