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أمانة جدة: تغريم ملاك الأراضي حال عدم الالتزام بمهلة الـ 100 متر (فيديو)
الأردن.. قاتل «إيمان إرشيد» يطلق النار على نفسه أثناء مداهمة مكان اختبائه
لحملة الثانوية فأعلى.. وزارة الشؤون الإسلامية تعلن عن توفر وظائف شاغرة
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محليات

أمانة جدة: تغريم ملاك الأراضي حال عدم الالتزام بمهلة الـ 100 متر (فيديو)

أمانة جدة: تغريم ملاك الأراضي حال عدم الالتزام بمهلة الـ 100 متر (فيديو)
٠٨:٤٣:٢٩ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي، إنه سيتم تغريم ملاك الأراضي، الذين لم يلتزموا بمهلة الـ 100 متر طولي على مساحة الأرض.

وأضاف محمد البقمي، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أنه ستتم مضاعفة المخالفة في حال تكرارها من قبل الملاك.

يذكر أن أمانة محافظة أوضحت في وقت سابق، أن مشروع تسوير الأراضي الفضاء يهدف إلى حماية الأملاك من التعديات وحماية الأراضي الفضاء من المخلفات.

وأضافت الأمانة، أن مشروع تسوير الأراضي الفضاء يهدف أبضًا إلى تحسين المشهد البصري في المحافظة.

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أمانة جدة الأراضي الفضاء جدة مخالفة ملاك الأراضي

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