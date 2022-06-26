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دولي

الأردن.. قاتل «إيمان إرشيد» يطلق النار على نفسه أثناء مداهمة مكان اختبائه

الأردن.. قاتل «إيمان إرشيد» يطلق النار على نفسه أثناء مداهمة مكان اختبائه
٠٨:٣١:٤٣ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قالت مديرية الأمن العام الأردنية الأحد، إنه جرى تحديد مكان قاتل فتاة جامعة العلوم التطبيقية إيمان إرشيد.

وأضافت المديرية الأردنية في بيان صحفي أنه لدى محاصرته من قبل رجال الأمن العام أقدم على إطلاق النار على نفسه، منوهة  أنه سيجري ذكر أي تفاصيل لاحقا.

وكان الشاب المتهم قد قتل الفتاة داخل جامعة خاصة في شمال عمّان بعد أن أطلق عيارات نارية باتجاهها.

وكان نائب عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، القاضي إحسان السلامات قرر حظر النشر في قضية “مقتل الطالبة إيمان رشيد في جامعة العلوم التطبيقية”.

وطلب القاضي السلامات من مدير عام هيئة الإعلام الأردنية، التعميم على كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية، أو مجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، الأمر الذي يؤثر سلبا على مجريات التحقيق فيها وذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية.

الكلمات الدلالية:
الاردن الامن الاردني ايمان ارشيد قاتل ايمان

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