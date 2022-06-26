غموض وجدل.. وفاة 20 شخصًا في وقت واحد داخل ملهى ليلي بجنوب أفريقيا

تواصل- وكالات:

تسود حالة من الجدل والصدمة، عقب وفاة 20 شخصًا داخل ملهى ليلى في نفس الوقت بشكل مفاجئ، في بلدة ايست لندن بجنوب إفريقيا.

واكتُشفت الجثث صباح اليوم ، في حين قال متحدث باسم الشرطة لقناة “نيوزروم أفريك” التلفزيونية إن “ملابسات الحادث قيد التحقيق”.

وقال المتحدث تمبينكوسي كنانا “لا نريد طرح أي تكهنات في هذه المرحلة”.

وأفادت تقارير بأن عائلات الضحايا لم يُسمح لهم برؤية جثث ذويهم، وأن سكانا طالبوا بإغلاق الملهى.

ومن موقع الحادث، قالت مفوضة شرطة كيب الشرقية، نومثيثيليلي ليليان ميني، للتلفزيون العام إنه “يُعتقد أن تدافعا حدث” داخل الملهى.

وأوضحت في تصريح لوسائل الإعلام أن أغلب القتلى شباب، تترواح أعمارهم بين 18 و20 عاما.

وذكر شهود لصحيفة “ديلي ديسباتش” أن الجثث كانت ممدة داخل الملهى كما لو أن أصحابها سقطوا على الأرض.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في كيب الشرقية لصحيفة “نيوز24” إن الجثث نقلت إلى عدة ثلاجات لحفظ الموتى في مناطق قريبة.

وأضاف المتحدث سياندا مانانا: “سنجري عمليات تشريح للجثث في أقرب وقت ممكن لتحديد السبب المحتمل للوفاة”.