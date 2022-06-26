الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

ضبط 438 دراجة آلية «مخالفة» بمختلف مناطق المملكة
أمانة جدة: تغريم ملاك الأراضي حال عدم الالتزام بمهلة الـ 100 متر (فيديو)
الأردن.. قاتل «إيمان إرشيد» يطلق النار على نفسه أثناء مداهمة مكان اختبائه
لحملة الثانوية فأعلى.. وزارة الشؤون الإسلامية تعلن عن توفر وظائف شاغرة
«الصندوق العقاري» يوضح شروط وضوابط استمرار الدعم السكني
رئيس هيئة الأركان العامة يستعرض آفاق التعاون مع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية
ماذا قال أمير المدينة لضيوف الرحمن والموظفين بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي؟
أغرب حشرة.. هل رأيت من قبل «السرعوف المتجول»؟! (فيديو)
«كتابًا موقوتًا».. سائق سيارة أجرة يقيم «الصلاة» في أحد شوارع «برلين» (فيديو)
تحذير عاجل من «النيابة العامة» لمن يستغل فريضة الحج في هذا الأمر
«شؤون الحرمين» تجهز التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام لاستقبال ضيوف الرحمن
في اليوم العالمي للتوعية بـ «الجنف».. تعرف على أعراضه وطرق علاجه
الأمير خالد بن سلمان يبحث التعاون الدفاعي والعسكري مع قائد الجيش الباكستاني
الكويت.. سجن دكتور جامعي 10 سنوات تسبب بـ«عاهة» مستديمة لابن أخيه
هل تناول الفاكهة بعد الأكل مباشرة مضر بالصحة؟
غموض وجدل.. وفاة 20 شخصًا في وقت واحد داخل ملهى ليلي بجنوب أفريقيا
ضبط 438 دراجة آلية «مخالفة» بمختلف مناطق المملكة
أمانة جدة: تغريم ملاك الأراضي حال عدم الالتزام بمهلة الـ 100 متر (فيديو)
الأردن.. قاتل «إيمان إرشيد» يطلق النار على نفسه أثناء مداهمة مكان اختبائه
لحملة الثانوية فأعلى.. وزارة الشؤون الإسلامية تعلن عن توفر وظائف شاغرة
«الصندوق العقاري» يوضح شروط وضوابط استمرار الدعم السكني

دولي

غموض وجدل.. وفاة 20 شخصًا في وقت واحد داخل ملهى ليلي بجنوب أفريقيا

غموض وجدل.. وفاة 20 شخصًا في وقت واحد داخل ملهى ليلي بجنوب أفريقيا
٠٨:٥٥:٤٩ م، الأحد، ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل- وكالات:

تسود حالة من الجدل والصدمة، عقب وفاة 20 شخصًا داخل ملهى ليلى في نفس الوقت بشكل مفاجئ، في بلدة ايست لندن بجنوب إفريقيا.

واكتُشفت الجثث صباح اليوم ، في حين قال متحدث باسم الشرطة لقناة “نيوزروم أفريك” التلفزيونية إن “ملابسات الحادث قيد التحقيق”.

وقال المتحدث تمبينكوسي كنانا “لا نريد طرح أي تكهنات في هذه المرحلة”.

وأفادت تقارير بأن عائلات الضحايا لم يُسمح لهم برؤية جثث ذويهم، وأن سكانا طالبوا بإغلاق الملهى.

ومن موقع الحادث، قالت مفوضة شرطة كيب الشرقية، نومثيثيليلي ليليان ميني، للتلفزيون العام إنه “يُعتقد أن تدافعا حدث” داخل الملهى.

وأوضحت في تصريح لوسائل الإعلام أن أغلب القتلى شباب، تترواح أعمارهم بين 18 و20 عاما.

وذكر شهود لصحيفة “ديلي ديسباتش” أن الجثث كانت ممدة داخل الملهى كما لو أن أصحابها سقطوا على الأرض.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في كيب الشرقية لصحيفة “نيوز24” إن الجثث نقلت إلى عدة ثلاجات لحفظ الموتى في مناطق قريبة.

وأضاف المتحدث سياندا مانانا: “سنجري عمليات تشريح للجثث في أقرب وقت ممكن لتحديد السبب المحتمل للوفاة”.

الكلمات الدلالية:
الشرطة جنوب أفريقيا ملهى ليلي وفيات غامضة

مواد ذات صلة

المزيد
الإمارات.. إعفاء مرافقي السياح دون 18 سنة من« التأشيرات»

الإمارات.. إعفاء مرافقي السياح دون 18 سنة من« التأشيرات»

منذ 3 سنوات
الإمارات تدعو إلى تحرك دولي ضد إيران

الإمارات تدعو إلى تحرك دولي ضد إيران

منذ 3 سنوات
الجيش الروسي يعلن عن نجاح اليوم الأول من “غزو” أوكرانيا

الجيش الروسي يعلن عن نجاح اليوم الأول من “غزو” أوكرانيا

منذ 4 أشهر
سوريا تشهد أضخم التظاهرات.. وعشرات القتلى غالبيتهم من حماة

سوريا تشهد أضخم التظاهرات.. وعشرات القتلى غالبيتهم من حماة

منذ 11 سنة

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *